Hangouts de celebridades de Diddy, retratado com Trump, príncipes Harry e William

Como você pode ver, alguns avistamentos de celebridades com o rapper desgraçado são óbvios, mas outros podem levantar sobrancelhas – como seus encontros com Príncipe Harry dar Príncipe Guilherme . Ah, e não vamos esquecer que ele cruzou o caminho de Donald Trump algumas vezes também.

Agora, Trump sempre teve um talento especial para sair com alguns personagens que levantam as sobrancelhas… então o público do MAGA provavelmente não está se preocupando com aquelas fotos dele se aproximando de Diddy.