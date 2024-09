Harrison Jr., do Cardinals, frustrado em estreia na NFL com uma recepção

TEMPE, Arizona — Normalmente equilibrado, o novato wide receiver do Arizona Cardinals, Marvin Harrison Jr., disse na quarta-feira que ficou frustrado durante a derrota de domingo para o Buffalo Bills no Highmark Stadium.

A quarta escolha teve apenas uma recepção para quatro jardas em três alvos em sua estreia na NFL, mas Harrison disse que sua frustração foi em grande parte devido à forma como o jogo estava se desenrolando – sua estreia na NFL não foi como ele esperava.

“Quero dizer, obviamente não foi ótimo”, disse Harrison. “Definitivamente não foi o que eu esperava, o que eu queria que acontecesse, o que o time queria que acontecesse. Obviamente, você queria sair com uma vitória e não fizemos isso.”

Harrison acrescentou que sentiu que poderia ter feito um trabalho melhor ajudando o Arizona a vencer.

“É por isso que me trouxe aqui, para ajudar o time, ajudar o ataque a ir”, disse ele. “Então, tenho que fazer um trabalho melhor nisso daqui para frente.

“Eu tenho que ficar aberto e pegar a bola. Esse é meu trabalho como recebedor. Essa é a descrição do seu trabalho. É isso que eu tenho para fazer um trabalho melhor.”

Os Bills tentaram tirar Harrison do jogo usando uma cobertura de nuvem, que é quando um cornerback aparece para bloquear e redirecionar Harrison. Foi a primeira vez que ele enfrentou defesas da NFL além de três snaps no primeiro jogo da pré-temporada contra o New Orleans Saints.

Harrison não jogou o resto da partida contra os Saints nem os dois últimos jogos da pré-temporada e disse que isso o impediu de jogar livremente no domingo.

“Pensando muito”, disse Harrison. “Eu definitivamente estava pensando muito lá fora e acho que isso virá com repetições, pensando menos e apenas indo lá e jogando. Definitivamente virá com repetições e é algo em que vou melhorar, mas eu definitivamente digo que estava pensando muito lá fora.”

O quarterback Kyler Murray disse que “nada muda” em sua comunicação com Harrison após a exibição de domingo.

“Temos a maior confiança no que somos capazes”, disse Murray. “Se você voltasse e assistisse ao jogo, acho que eles estavam fazendo um bom trabalho em garantir que ele não seria marcado ou não seria marcado na maior parte do jogo.

“Eu nunca vou perder a confiança em Marv. Foi o primeiro jogo dele. Temos que continuar a melhorar e iremos.”

Harrison e Murray passaram um tempo nos últimos dias assistindo ao filme e conversando sobre certas situações. Murray perguntou a Harrison o que ele viu em certas peças, e eles discutiram como isso aconteceu.

Harrison espera que sua conexão com Murray se desenvolva “mais cedo ou mais tarde”, mas não acha que eles estejam em uma “posição ruim”. Representantes ao vivo, disse Harrison, ajudarão seu relacionamento em campo.

“Obviamente, queremos que ele tenha mais toques”, disse Murray. “Isso não é segredo, mas não quero forçar as coisas, com certeza.”