Harry Kane da Inglaterra quer igualar longevidade de Cristiano Ronaldo

Harry Kane disse que acredita estar no seu “pico físico e mental” e reiterou seu desejo de imitar Cristiano Ronaldo jogando até os 40 anos.

Ronaldo, 39 anos, marcou o 901º gol de sua carreira marcante quando Portugal virou o jogo e derrotou a Escócia por 2 a 1 na noite de domingo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Kane deve conquistar sua 100ª convocação para a seleção inglesa quando os Três Leões enfrentarem a Finlândia na Liga das Nações da UEFA, em Wembley, na terça-feira, tornando-se o 10º jogador masculino a atingir esse marco e o primeiro desde Wayne Rooney em 2014.

O jogador de 31 anos já é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 66 gols, e receberá um boné dourado em uma cerimônia especial antes do início da partida.

No entanto, as performances individuais de Kane foram criticadas durante a campanha da Inglaterra na Euro 2024 e ele foi substituído na final contra a Espanha após outra exibição abaixo do esperado.

No entanto, o atacante do Bayern de Munique Kane, que deve começar contra a Finlândia, disse: “Eu me sinto em ótima forma. Sinto-me física e mentalmente no auge da minha carreira. Só de assistir outros jogadores como Ronaldo marcando seu 901º gol ontem e vê-lo competir aos 38, 39 anos, me inspira a jogar o máximo possível.

“Eu amo esse jogo, amo representar a Inglaterra mais do que tudo e não quero que isso acabe tão cedo. Para mim, é sobre continuar melhorando, ser consistente com a camisa da Inglaterra e no nível do clube. Quem sabe quantas partidas ou gols eu posso fazer, mas estou com fome de mais e determinado a continuar ultrapassando os limites.

“Às vezes é difícil assimilar enquanto você ainda está jogando e enquanto os momentos chegam. Já falei sobre isso anteriormente com alguns dos recordes de gols, mas este é um do qual estou extremamente orgulhoso.

“Isso mostra grande consistência por um longo período de tempo. Alguns dos outros jogadores que conseguiram isso são alguns dos nossos maiores jogadores de todos os tempos. É algo pelo qual estou realmente animado. Terei minha família lá para aproveitar o momento também. Com certeza, um momento quando eu estiver aposentado que vou relembrar com imenso orgulho.”

Harry Kane receberá um boné dourado quando a Inglaterra enfrentar a Finlândia na terça-feira. Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Questionado se conhecia Ronaldo pessoalmente, Kane respondeu: “Não. Eu o encontrei algumas vezes em eventos diferentes, mas ele era alguém – tanto ele quanto [Lionel] Messi — Eu o admirava quando criança.

“Eles estavam no auge quando eu estava entrando na adolescência e provavelmente quando eu estava entrando no futebol e realmente queria melhorar e ficar melhor, não apenas quando eu amava futebol. Ambos foram inspirações para mim.

“Mas eu acho que é preciso ter essa fome, esse desejo e essa determinação, quase uma sensação de continuar provando que as pessoas estão erradas e de provar a si mesmo que você pode continuar sendo o melhor que pode ser, para que quando chegar o dia em que você parar de jogar, você possa se orgulhar do que fez.

“Tento usar jogadores diferentes para me motivar, especialmente jogadores mais velhos do que eu. Marcar mais de 900 gols na carreira é um recorde excepcional e jogar até a idade que ele tem é realmente inspirador. Acho que isso só me ajuda e me motiva a saber que tenho muitos anos pela frente no mais alto nível.”

Lee Carsley confirmou que haveria “duas ou três mudanças” no time que derrotou a Irlanda por 2 a 0 em seu primeiro jogo como técnico interino no último fim de semana, mas mais uma vez se recusou a dizer se estava mais perto de garantir o cargo de forma permanente.

“Sinto que estamos um passo mais perto como equipe”, disse ele. “Tento não pensar muito em mim, para ser honesto. É quase insignificante se é um problema ou não.

“A melhor pessoa deve ficar com o emprego. É um emprego inacreditável, há um ótimo grupo de jogadores e potencial. Sei exatamente qual é meu papel nos próximos três acampamentos, então estou mais do que confortável com isso.”