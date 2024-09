Harry Kane vence a 100ª internacionalização pela Inglaterra contra a Finlândia

Harry Kane conquistou sua 100ª partida pela Inglaterra após aparecer na escalação inicial para o confronto de terça-feira da Liga das Nações da UEFA contra a Finlândia.

O jogador de 31 anos recebeu um boné de ouro dos centuriões ingleses Frank Lampard e Ashley Cole em uma cerimônia especial antes do início da partida em Wembley, após se tornar o 10º jogador masculino a atingir a marca.

Kane é o maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra, com 66 gols durante uma carreira na qual foi titular em 86 jogos e foi nomeado capitão em 72 ocasiões.

O atacante do Bayern de Munique fez sua estreia pela Inglaterra em março de 2015, marcando a ocasião com um gol apenas 79 segundos depois de entrar em campo.

Kane jogou mais partidas em grandes finais (28) do que qualquer outro inglês, mas ainda não ganhou nenhum troféu, tendo feito parte do time que perdeu duas finais consecutivas da Eurocopa, incluindo a derrota por 2 a 1 para a Espanha neste verão.

Harry Kane recebeu um boné dourado antes do confronto da Inglaterra com a Finlândia. Eddie Keogh – A FA/A FA via Getty Images

Falando na quinta-feira, Kane minimizou as críticas sobre suas atuações recentes e citou Cristiano Ronaldo, de 39 anos, como um modelo em seu desejo de continuar jogando no mais alto nível nos próximos anos.

“Eu me sinto em ótima forma”, ele disse. “Eu me sinto tanto física quanto mentalmente no auge da minha carreira. Só de ver outros jogadores como Ronaldo marcando seu 901º gol ontem e vê-lo competir aos 38, 39 anos, me inspira a jogar o máximo possível.”

“Eu amo esse jogo, amo representar a Inglaterra mais do que tudo e não quero que isso acabe tão cedo. Para mim, é sobre continuar melhorando, ser consistente com a camisa da Inglaterra e no nível do clube. Quem sabe quantas partidas ou gols eu posso fazer, mas estou com fome de mais e determinado a continuar ultrapassando os limites.”