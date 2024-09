Harvey Weinstein acusado de ato sexual criminoso

HarveyWeinstein acabou de ser indiciado no novo julgamento de seu caso de agressão sexual em Nova York… e os promotores federais finalmente revelaram a nova acusação contra ele.

Weinstein foi acusado de ato sexual criminoso depois que sua acusação foi revelada na quarta-feira no Tribunal Criminal de Manhattan. De acordo com documentos judiciais, Weinstein supostamente praticou sexo oral à força em outra pessoa entre 29 de abril de 2006 e 6 de maio de 2006.

O ex-produtor de cinema se declarou inocente, mas por outro lado sentou-se calmamente em uma cadeira de rodas à mesa da defesa no tribunal. Antes de sua acusação, Weinstein foi fotografado sendo levado para fora do Hospital Bellevue, em Manhattan, e recebeu escolta policial até o tribunal.

Há cerca de uma semana, os promotores anunciaram que Weinstein havia sido indiciado por um grande júri mas o documento foi mantido sob sigilo enquanto o criminoso de 72 anos se recuperava de uma emergência médica no hospital.

No julgamento original em Nova York, o júri considerou Weinstein culpado de ato sexual criminoso de 1º grau e estupro de 3º grau. No entanto, o júri o considerou inocente em 2 acusações de agressão sexual predatória e uma acusação de estupro em 1º grau.

No momento do anúncio da acusação na semana passada, fontes nos disseram que os promotores do Ministério Público de Manhattan Alvin BraggO gabinete de Weinstein pediu a Weinstein que testemunhasse… mas fomos informados de que HW se recusou a testemunhar porque os promotores não disseram quem são seus novos acusadores.