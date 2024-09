Harvey Weinstein foi levado às pressas para o hospital para uma cirurgia cardíaca de emergência

O polêmico produtor de cinema foi levado às pressas da prisão de Rikers Island para o Hospital Bellevue, em Nova York, na segunda-feira, para uma cirurgia cardíaca de emergência, depois de sentir dores no peito, confirmou seu advogado ao TMZ.

Ele era anteriormente hospitalizado neste verão para lidar com uma variedade de problemas, incluindo diabetes, pressão alta, estenose espinhal e líquido no coração e nos pulmões. Enquanto estava no hospital, ele contraiu COVID-19 e pneumonia dupla… o que exigiu mais cuidados médicos.