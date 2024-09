Hayes da USWNT: clubes masculinos não estão prontos para uma treinadora principal

A treinadora da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, disse que há muito trabalho a ser feito antes que treinadoras tenham uma chance no futebol masculino.

Hayes é uma das treinadoras mais bem-sucedidas do futebol feminino, tendo conquistado vários títulos com o Chelsea e recentemente conquistado o ouro nas Olimpíadas de Paris com a seleção feminina dos EUA.

Mas, quando questionada pelo programa “Today” da rádio BBC na quinta-feira se os donos de times de futebol masculino estavam prontos para ter uma treinadora principal, ela disse: “Claro que não estão, caso contrário, isso já teria acontecido.”

O Forest Green Rovers, da quarta divisão, se tornou o primeiro time de futebol profissional da Inglaterra a nomear uma treinadora principal quando Hannah Dingley assumiu o cargo temporariamente no ano passado.

“Eu já disse isso um milhão de vezes — você pode encontrar uma piloto, uma médica, uma advogada, uma banqueira, mas não pode encontrar uma treinadora trabalhando no jogo masculino, liderando homens. Isso só mostra quanto trabalho há a ser feito”, disse Hayes. “E é por isso que para mim é sobre aqueles que estão no comando que você tem que fazer a pergunta.”

Hayes ganhou sete títulos da Super League Feminina em um reinado de 12 anos no Chelsea. Durante esse tempo, o time masculino teve 11 técnicos diferentes.

“Muitas vezes as pessoas não acham que uma mulher possa administrar um camarim de personagens masculinos”, disse Hayes à BBC.

“Eu administro cerca de 25 homens todos os dias. Eles são apenas a equipe com quem trabalho. Nunca pensei que os jogadores seriam o problema. Acho que os jogadores querem ser treinados. E se o melhor treinador disponível por acaso for uma mulher, eles vão entender isso, assim como fizeram com qualquer outra coisa na vida.”

Em 2021, foi relatado que ela estava na disputa para assumir o time masculino da terceira divisão, Wimbledon.

Na época, ela disse que era um “insulto” descrever o futebol feminino como um degrau abaixo do futebol masculino.