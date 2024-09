Helene força cancelamento do Liberty no jogo de futebol da App State

O Appalachian State cancelou seu jogo de futebol em casa agendado para sábado contra o Liberty devido aos danos causados ​​pelo furacão Helene.

Em um comunicado à imprensa, a App State disse que o furacão causou “severos impactos na App State, na cidade de Boone e nas áreas vizinhas”.

O jogo não será remarcado.

Helene, que atingiu a Flórida na noite de quinta-feira como um furacão de categoria 4, está produzindo “inundações históricas e catastróficas em partes dos Apalaches Sudeste e Sul”, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Perto de 300 estradas foram fechadas e mais de 100 resgates em águas rápidas ocorreram até agora na Carolina do Norte, de acordo com o governador Roy Cooper. Ele acrescentou que a tempestade, especialmente no oeste da Carolina do Norte, está causando inundações repentinas com risco de vida, numerosos deslizamentos de terra e cortes de energia devido à queda de árvores.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.