Henry Cejudo chama vitória de Sean O’Malley sobre Aljamain Sterling de “um acaso”

Henry Cejudo quer Sean O’Malley em seguida.

No último final de semana, O’Malley perdeu seu título peso galo para Merab Dvalishvili, perdendo por decisão unânime no evento principal do UFC 306. Cejudo tem uma rivalidade de longa data com O’Malley e também previu que Dvalishvili venceria, então “Triple C” ficou bastante satisfeito com o resultado no UFC 306.

“O que posso dizer? Eu previ essas coisas”, disse Cejudo em seu podcast Pound 4 Pound. “Sean não está acostumado a lutar cinco rounds, e ele não está acostumado com pessoas em suas pernas. Eu apenas senti como se – eu ainda volto e digo, ei, aquela luta com Aljamain Sterling, isso também foi um acaso.

“Aljamain ainda estava naquela luta, e as pessoas achavam que eu estava apenas odiando. Não, eu estive lá com Merab. Eu fui muito melhor do que Sean quando lutei com Merab. Quer dizer, eu derrubei Merab. Merab tem sorte de eu ter tido aquela lesão na virilha… E eu ainda planejo correr atrás dela.

“De qualquer forma, Sean O’Meth-ly levou uma surra por cinco rounds e mal posso esperar para pegá-lo na próxima!”

Cejudo e O’Malley trocam insultos nas redes sociais há algum tempo, com O’Malley até mesmo trollando o podcast de Cejudo antes do UFC 306. E agora que O’Malley não é mais campeão, uma luta entre os dois é substancialmente mais possível. Mas Cejudo tem suas dúvidas de que isso aconteça.

“Eu, pessoalmente, adoraria lutar com ele”, disse Cejudo. “Acho que com toda a trollagem que fizemos um com o outro — nós dois moramos na mesma maldita cidade — mas eu simplesmente não acho que ele vai querer lutar comigo. Particularmente logo depois dessa performance que Merab fez com ele.

“Como eu disse, Merab teve sorte de eu ter me machucado naquela luta. Eu não tinha condicionamento por não poder lutar por causa de uma virilha rasgada. Mas eu arrisquei porque eu queria lutar com ele, eu queria lutar no Sphere, eu queria derrotá-lo na frente de todo mundo. Mas esse não é o caso.

“Então, acho que daqui para frente, se Sean O’Malley estiver disposto e quiser lutar contra esse troll que é o verdadeiro rei do Arizona, bem, aqui estou eu. Mas se não, estou voltando para 125 libras, porque não vou perder meu tempo.”

Mas se Cejudo realmente quiser lutar com O’Malley, ele terá que esperar um bom tempo. Após sua derrota, “Sugar” revelou que pretende fazer uma pausa prolongada das lutas para reparar um rompimento do labrum no quadril que sofreu antes do UFC 306.