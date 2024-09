Herb Dean responde às críticas sobre chamadas de ‘ação’, alertando o treinador de Sean O’Malley no UFC 306

Herb Dean não fez nada diferente durante Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili do que em qualquer outra luta que ele apitou em sua carreira.

Essa é a mensagem que o árbitro veterano passou quando perguntado sobre as críticas que recebeu por supostamente pedir ação muito rápido durante o evento principal do UFC 306, especialmente quando Dvalishvili conseguiu uma queda em O’Malley. Dean explicou que pedir aos lutadores para se manterem ocupados é apenas parte de seu trabalho e é, na verdade, algo que ele detalha com os atletas durante as reuniões de bastidores antes do evento começar.

“Eu vi nas redes sociais, as pessoas falaram sobre mim pedindo mais ação aos lutadores”, Dean disse à Helen Yee Sports. “É o que eu sempre fiz. Posso dizer o que digo aos lutadores durante o briefing das regras. Eu digo a eles que sempre que vou interferir ou fazer qualquer intervenção, vou falar com você primeiro. Tipo, se eu vou [stand you up]o que eu vou dizer primeiro, eu vou dizer, ‘Vamos trabalhar,’ eu geralmente bato palmas e o que eu espero dele não é trabalho ocupado. Eu especifico. Eu estou procurando esforço para terminar a luta.

“Então você deve se posicionar para onde pode preparar ataques para terminar a luta ou avançar sua posição. Esforço para avançar. Porque não é tão fácil quanto apenas passar a guarda, mas esforço para passar, esforço para avançar sua posição. Esforço para levar a luta ao fim. Essa regra foi colocada em [standing fighters up] para fazer com que nosso esporte tenha a aparência que queremos.”

No final, Dvalishvili conseguiu seis quedas em O’Malley em cinco rounds e teve mais de 10 minutos de tempo de controle total durante a luta. Quando a ação terminou, Dvalishvili obteve uma vitória por decisão unânime para se tornar campeão peso galo do UFC.

Antes de sua vitória, Dvalishvili começou a luta gritando com o técnico de O’Malley, Tim Welch.

Dvalishvili já havia reclamado que Welch gritava instruções quando seu amigo e companheiro de equipe Aljamain Sterling perdeu para O’Malley em agosto de 2023. O lutador georgiano alegou que a mesma coisa estava acontecendo no início de sua luta com O’Malley, mas Dean rapidamente interveio para controlar a situação.

“Como árbitro, é nosso trabalho ser responsável pelo treinamento excessivo se pensarmos [it’s happening]”, disse Dean. “Há uma regra. Claro que não estou aqui para ser pai de ninguém ou algo assim, e queremos que as personalidades das pessoas possam brilhar, é isso que torna nosso esporte divertido. Temos algumas ótimas personalidades.

“Mas há uma regra de que os segundos (cornermen) não devem interferir na luta e isso inclui tentar influenciar o árbitro, por exemplo, ela até especifica que [in the rules]. Você definitivamente não pode tentar influenciar o outro lutador ou distraí-lo. Seu trabalho é treinar seu lutador. Meu trabalho é fazer algo a respeito.”

Enquanto Welch foi criticado por suas táticas naquela noite, Dean diz que não é novidade para treinadores tentarem influenciar a luta gritando instruções do canto. Na verdade, Dean revelou que muitas vezes é um treinador tentando influenciar as decisões que ele está tomando na gaiola como árbitro.

“Acontece e nós lidamos com isso”, disse Dean. “Isso acontece desde que o esporte existe. Até mesmo treinando o árbitro através do lutador, ‘Bem, Herb vai te dar um bolo porque tudo o que ele quer fazer é te segurar e ele é um lutador chato e babaca.’ Eles vão me treinar através do treinamento do lutador deles e tudo mais e nós sabemos disso.

“Então, se ficar demais, eu diria que é um pouco excessivo. Treine seu lutador. Está nas regras. É para isso que servem as regras.”

Outro incidente que Dean abordou da luta foi Dvalishvili provocando O’Malley após uma de suas quedas, beijando-o nas costas. Esse movimento também é mal visto e vai contra as regras.

“Isso se enquadra em conduta antidesportiva”, disse Dean sobre as palhaçadas de Dvalishvili. “Linguagem abusiva, coisas assim. Você não deveria fazer isso.”