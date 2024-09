Herdeiro de Canelo? Jaime Munguia quer reinar nos 168 lbs e vai atrás de Edgar Berlanga

Jaime Munguia voltou à vitória após derrotar Erik Bazinyan por nocaute no décimo round, após perder seu cartel invicto contra Canelo Álvarez em maio passado.

Com a vitória, o nativo de Tijuana melhorou seu cartel profissional para 44-1-0 e contra o canadense-armênio conseguiu seu 35º nocaute e foi sua quarta luta na categoria Super Médio.

Jaime Munguia vai atrás de Edgar Berlanga ou Caleb Plant

Após sua vitória sobre Baziniano, Não me mate falou sobre os adversários que gostaria de enfrentar em 2025 para continuar seu caminho rumo a um campeonato mundial.

Ele enfatizou que quer permanecer nas 168 libras, divisão que Saulo Álvarez domina há vários anos e terá que enfrentar adversários que já sucumbiram ao nativo de Guadalajara, como Caleb Plant e Edgar Berlangaalém de Christian Mbillium francês invicto em 28 lutas.

“Vamos ver o que vem de melhor, tem lutas ótimas no 168, tem Plantarhá Berlangatem Mbilli. Eu gostaria de lutar no ano que vem com Berlanga ou Caleb Plant”, disse ele.

Jaime Munguia com briga no Estádio Caliente dos Xolos

Jaime Munguia mencionou à ESPN que poderia lutar novamente este ano em 13 ou 14 de dezembro em Tijuana, no Estádio Caliente, casa do Xolos da Liga MX.

“Pode ser na segunda sexta-feira ou sábado de dezembro. Estamos felizes e queremos trazer um grande show para o povo de Tijuana em dezembro.”