Histórias do UFC 306: Como Sphere e Suga Sean moldarão um evento histórico

À primeira vista, a abordagem do UFC para celebrar o Dia da Independência do México no próximo fim de semana parece desconcertante.

O UFC 306, que acontece no sábado no Sphere em Las Vegas, é encabeçado por uma luta entre um irlandês-americano de Montana e um nova-iorquino transplantado da República da Geórgia. E para adicionar ao motivo intrigante de todo o mapa, o evento é patrocinado por um braço do governo da Arábia Saudita.

Deixando de lado a marca e os campeões de destaque, haverá de fato um tema mexicano permeando o segundo Noche UFC anual (ESPN+ PPV, 22h ET). Antes do evento principal entre o campeão peso galo masculino Sean O’Malley e Merab Dvalishvili, todas as outras nove lutas da noite contarão com um lutador nascido no México ou mexicano-americano. O co-evento principal coloca a campeã peso mosca feminino Alexa Grasso — de Guadalajara, no estado mexicano de Jalisco — contra a ex-campeã Valentina Shevchenko, para completar uma trilogia que já está cheia de reviravoltas.

Além das apostas competitivas, o ambiente abrangente da noite promete transportar visual e auditivamente os fãs para o sul da fronteira. Este primeiro evento esportivo no Sphere, o local de entretenimento de ponta que abriu no ano passado perto da Las Vegas Strip, aproveitará ao máximo a tecnologia entorpecente incorporada à enorme estrutura redonda. Ao longo da noite, o UFC usará a tela de LED envolvente de 160.000 pés quadrados e o sistema de som com qualidade de concerto para contar a história dos esportes de combate no México.

“Esta é basicamente uma carta de amor ao povo mexicano e sua cultura”, disse o CEO Dana White algumas semanas atrás no “The Pat McAfee Show”.

Lutas de campeonato. Produção de tirar o fôlego. Grandes apostas. Haverá histórias girando em torno da maravilha esférica do UFC 306. Aqui estão algumas para prestar atenção.

1. A verdadeira estrela do show é o próprio palco?

Lutas por título são legais e tudo, mas uma noite de socos no Sphere é única na vida. Você pode levar isso ao pé da letra, se White tiver algo a dizer sobre isso — o que ele já fez. “Isso vai ser uma luta única”, disse o presidente do UFC aos repórteres na primavera, “só porque eu queria fazer isso”.

Então, como será o espetáculo sem segunda chance de sábado? A julgar pelos visuais psicodélicos do show que os visitantes absorveram até agora na instalação de US$ 2,3 bilhões, o Sphere oferece aos artistas e outros apresentadores uma tela em branco com possibilidades aparentemente infinitas para uma experiência multimídia imersiva. O UFC não é conhecido pela sutileza, então espere algo grande e ousado e, espera-se, não muito exagerado.

A promoção da luta está mantendo detalhes específicos em segredo, mas em uma entrevista com Pat McAfee, da ESPN, White disse: “Vamos contar ao longo do resto da noite a história do combate no México, desde o início dos tempos até o futuro.”

2. ‘Suga Sean’ se manterá firme? (É melhor que sim.)

Sean O’Malley, à direita, coloca seu título peso galo masculino em jogo contra Merab Dvalishvili no evento principal do UFC 306. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Campeonato peso galo masculino: Sean O’Malley (c) vs. Merab Dvalishvili

O’Malley tem uma dúzia de nocautes entre suas 18 vitórias na carreira, e seria sensato se posicionar cedo no sábado para marcar mais um. Se não, o campeão deve fazer tudo o que puder para ficar de pé e manter seu desafiante à distância. Mas é mais fácil falar do que fazer. Dvalishvili é conhecido como “A Máquina”, e seu combustível é o wrestling implacável.

Em 12 lutas no UFC, Dvalishvili tem 79 quedas, o maior número entre lutadores ativos e 11 atrás do líder de todos os tempos Georges St-Pierre. O recorde estará ao seu alcance no sábado. Dvalishvili atingiu dois dígitos quatro vezes em uma luta, incluindo em sua única luta anterior de cinco rounds — contra o ex-campeão Petr Yan no ano passado, quando ele conseguiu 11 quedas em impressionantes 49 tentativas. Yan, a propósito, havia lutado com O’Malley alguns meses antes e conseguiu seis quedas.

Os chutes, joelhadas e direitas apagadas de O’Malley podem fazer Dvalishvili pensar duas vezes antes de explodir tentativa de queda após tentativa de queda? Só de pensar nisso é exaustivo.

3. O evento co-principal é um remake de ‘Feitiço do Tempo’?

Alexa Grasso, à esquerda, e Valentina Shevchenko, à direita, se enfrentarão pelo título peso-mosca feminino do UFC na luta principal do Noche UFC na noite de sábado. Foto de Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Campeonato peso mosca feminino: Alexa Grasso (c) vs. Valentina Shevchenko

Grasso vs. Shevchenko. Shevchenko vs. Grasso. E assim por diante.

O campeão peso galo masculino do UFC, Sean O'Malley, coloca seu título em jogo contra Merab Dvalishvili no evento principal, enquanto Alexa Grasso e Valentina Shevchenko se enfrentam em uma luta trilogia pelo título peso mosca feminino no evento co-principal.

Sáb., 14 de setembro, Sphere, Las Vegas

• Cartão principal: 22h00 horário do leste dos EUA no ESPN+ PPV

Preliminares: 19h30 na ESPNews/ESPN+

Por mais de dois anos, esse confronto incorporou a totalidade do cenário do título de 125 libras, sem nenhuma fotobomba à vista. A última vez que uma luta de campeonato nesta divisão não colocou essas duas uma contra a outra foi em junho de 2022, quando Taila Santos perdeu para Shevchenko por decisão dividida. Desde então, todos os 11 títulos do UFC mudaram de mãos. E Santos nem está mais no UFC; ela vai tentar um campeonato da temporada da PFL em novembro.

A questão é que Grasso e Shevchenko ainda têm negócios a resolver. Grasso encerrou o reinado aparentemente intocável de Shevchenko — sete defesas de título em pouco mais de quatro anos — com uma reviravolta chocante em março de 2023. Shevchenko estava no comando daquela luta até Grasso rebater um chute giratório no Round 4, assumindo o controle das costas e, num piscar de olhos, encaixando o estrangulamento final. Então, na revanche de setembro passado, Grasso manteve o título pela menor das margens, um empate dividido. Foi um resultado bizarro, mas adequado após uma luta que alguns tinham certeza de que Shevchenko venceu, enquanto outros viram a vitória de Grasso e outros ainda sentiram fortemente que foi pontuado corretamente como um empate.

É hora de resolver isso e seguir em frente.

4. Fazendo dupla função no solo

jogar 1:10 Dan Ige e Diego Lopes lutam por decisão em co-evento principal de última hora Dan Ige e Diego Lopes lutam todos os três rounds no evento co-principal do UFC 303.

Peso pena: Brian Ortega vs. Diego Lopes

Quando essa luta do card principal termina, Lopes não está de folga naquela noite. O próximo confronto apresenta sua parceira de treino Alexa Grasso, que também é sua aluna de jiu-jitsu. Isso faz de Lopes o cara que deu a Grasso o golpe de virada que no ano passado a tornou uma campeã.

Para Lopes atingir o mesmo ápice, ele precisa lidar com Ortega, um desafiante ao título. A maestria de Lopes no tatame será posta à prova nesta luta. Ortega tem as habilidades de grappling para transformar Lopes, o professor, em Lopes, o aluno derrotado.

5. As apostas são altas… e estão no ar

Irene Aldana lutará contra Norma Dumont no UFC 306 na noite de sábado. Foto de Sean M. Haffey/Getty Images

Peso galo feminino: Irene Aldana x Norma Dumont

Dumont venceu sete de suas últimas oito lutas. As únicas derrotas de Aldana desde 2018 foram contra campeãs — a atual campeã Raquel Pennington e as ex-campeãs Amanda Nunes e Holly Holm. Esta pode muito bem ser uma luta de desafiante nº 1.

Ou não. Kayla Harrison, a mais nova estrela contratada pelo UFC, luta contra Ketlen Vieira em 5 de outubro — a mesma noite em que Pennington defende seu cinturão contra outra ex-campeã Julianna Peña. Uma vitória de Harrison, que tem um perfil mais alto como lutadora e personalidade do que Aldana ou Dumont, provavelmente a colocaria no topo da fila para desafiar o cinturão.

Poderia uma performance deslumbrante de Aldana ou Dumont mudar essa dinâmica? Não seria a primeira vez.

6. Aproveitando ao máximo sua vantagem inicial

jogar 1:17 Raul Rosas Jr. finaliza Ricky Turcios diante de multidão animada Raul Rosas Jr. comemora após finalizar Ricky Turcios com um mata-leão no UFC Fight Night.

Peso galo masculino: Raul Rosas Jr.

Raul Rosas Jr. tem 19 anos e já teve o que alguns podem considerar uma carreira completa no MMA. Ele lutou contra 10 homens adultos desde que se tornou profissional logo após seu aniversário de 17 anos. Depois de ganhar uma vaga no elenco do UFC via “Dana White’s Contender Series” no final de 2022, Rosas teve quatro lutas no octógono e venceu todas, exceto uma. O mais impressionante foi sua recuperação da única derrota: ele conquistou duas vitórias, ambas por finalização.

O jovem mexicano-americano será testado por Aoriqileng, um veterano de 37 lutas profissionais. O experiente lutador da China começou sua carreira profissional em 2005 — quando Rosas tinha 11 anos.

7, 8, 9 e 10. Uma contagem de 10 e acabou?

Os pay-per-views do UFC se tornaram conhecidos por duas coisas: MMA de alto nível e privação de sono. Com 12 a 14 lutas em uma programação típica de uma noite, um grande card pode durar mais de sete horas no ar, com o evento principal muitas vezes não começando até quase 1 da manhã no fuso horário do Leste.

Então, ver apenas 10 lutas no programa deste fim de semana é revigorante. Talvez seja uma mudança temporária, a realidade de fazer um show no Sphere. Ou talvez seja um aceno à tendência nos esportes de acelerar os jogos. O MMA não pode instituir um relógio de arremesso como o beisebol, mas os promotores de luta têm a influência de cortar a sequência tradicional do show.

Os fãs continuarão acordados até tarde, já que o card principal terá cinco lutas, como de costume, e começará normalmente às 22h (horário do leste dos EUA). Mas o início mais tarde (19h30) deve deixar os fãs com energia para continuar a noite.