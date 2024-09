Hoda Kotb se despede do programa ‘Today’, mas vai ficar na NBC

Hoda acabou de compartilhar uma carta para a equipe do “Today”, dizendo que ela sairá de seu trabalho de co-apresentadora após 5 anos ao lado Savannah Guthrie dar Jenna Bush Hager . Kotb assumiu o papel de Matt Lauer em 2017 depois que ele foi demitido por má conduta sexual .

Ela explicou sua difícil decisão no ar na quinta-feira – e chorou ao dar seus motivos.

Ela também refletiu sobre seus colegas do programa “Today”, agradecendo-lhes por erguê-la e inspirá-la, valorizando suas amizades.

Hoda destacou seu relacionamento com Savannah, a quem ela chamou de “rock”, e Jenna, a quem ela se referiu como “minha carona ou morra”.

Ela passou a mencionar outros contribuidores famosos do “Today”, como Al Roker, Craig Melvin dar Carson Daly. Ela apelidou Al de seu amigo mais antigo no número 30 do Rockefeller Center, que é a sede da NBC.