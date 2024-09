Homem acusado pela morte dos irmãos Gaudreau tinha 0,087% de BAC

FILADÉLFIA — O motorista acusado de matar o jogador de hóquei da NHL Johnny Gaudreau e seu irmão, Matthew, enquanto eles andavam de bicicleta em uma estrada rural tinha um nível de álcool no sangue de 0,087%, acima do limite legal de 0,08% em Nova Jersey, disse um promotor na sexta-feira.

Gaudreau, 31, e seu irmão Matthew, 29, foram mortos em Carneys Point, Nova Jersey, em 29 de agosto, na noite anterior à cerimônia de padrinhos de casamento de sua irmã Katie.

O motorista, Sean M. Higgins, de 43 anos, de Woodstown, Nova Jersey, é acusado de duas acusações de morte por automóvel, juntamente com direção imprudente, posse de um recipiente aberto e consumo de álcool em um veículo motorizado. Em uma audiência virtual na sexta-feira, um juiz ordenou que ele fosse mantido em julgamento, apesar dos argumentos da defesa de que ele era um pai casado e cidadão cumpridor da lei antes do acidente.

“Ele é um indivíduo empático e um pai amoroso de duas filhas”, disse o advogado de defesa Matthew Portella. “Ele é uma boa pessoa e tomou uma decisão horrível naquela noite.”

Higgins disse à polícia que tomou cinco ou seis cervejas naquele dia e admitiu ter consumido álcool enquanto dirigia, de acordo com a queixa criminal. Ele também falhou em um teste de sobriedade em campo, disse a queixa. Um promotor disse na sexta-feira que ele estava bebendo em casa depois de terminar uma ligação de trabalho por volta das 15h, e teve uma conversa perturbadora com um membro da família.

Higgins também tinha um histórico de fúria ao volante e direção imprudente, de acordo com o Primeiro Promotor Assistente Jonathan Flynn do Condado de Salem. Ele disse que Higgins aparentemente ficou frustrado quando os dois motoristas à sua frente diminuíram a velocidade para contornar os ciclistas e aceleraram para tentar ultrapassá-los pela direita, atingindo o Gaudreaus.

“Ele indicou que nem os viu”, disse o juiz do Tribunal Superior Michael J. Silvanio, que disse que a “impaciência” admitida por Higgins causou duas mortes.

Higgins pode pegar até 20 anos, uma sentença que, segundo o juiz, o coloca em risco de fuga.

Higgins tem mestrado, trabalha com finanças para uma empresa de tratamento de dependência química e serviu em combate no Iraque, disseram seus advogados. No entanto, sua esposa disse que ele vinha bebendo regularmente desde que começou a trabalhar em casa e disse a eles que ele tinha um histórico de “dirigir como um louco”, disseram os promotores.

Johnny Gaudreau, conhecido como “Johnny Hockey”, jogou 10 temporadas completas na liga e estava pronto para entrar em sua terceira com o Columbus Blue Jackets após assinar um contrato de sete anos e US$ 68 milhões em 2022. Ele jogou suas primeiras oito temporadas com o Calgary Flames, uma gestão que incluiu se tornar um dos melhores jogadores do esporte e um favorito dos fãs em toda a América do Norte.

As viúvas Meredith e Madeline Gaudreau descreveram seus maridos como apegados pelo quadril durante toda a vida. Ambas as mulheres estão esperando, e ambas fizeram elogios emocionados no funeral duplo na segunda-feira.