Homem compra guitarra autografada de Taylor Swift em leilão e depois a destrói

A filmagem está se tornando absolutamente viral, mostrando um cara de cabelos brancos pegando um martelo e entrando em modo de demolição total na guitarra autografada – depois de gastar US$ 4.000 no instrumento.

Você pode ouvi-lo rindo como uma criança em uma loja de doces, saboreando totalmente o caos. A certa altura, parecia que ele estava prestes a levantar o violão sobre a cabeça para quebrá-lo no chão… antes que o apresentador o trouxesse de volta à realidade.

As pessoas estão especulando que pode ser ligado à política – especialmente porque Taylor recentemente endossou Kamala Harris para presidente.

As travessuras do homem geraram um grande debate online… com alguns torcendo por ele e outros dizendo que ele poderia ter gasto esse dinheiro de maneiras muito melhores.