Homem francês acusado de convidar homens para estuprar esposa supostamente participou

O francês acusado de convidar dezenas de homens para violar a sua esposa enquanto filmava – alegadamente também participou no acto… isto de acordo com os procuradores em França.

Dominique Pelicot – que está sendo julgado por supostamente ter filmado 20 mil vídeos de sua esposa sendo estuprada por 83 homens em múltiplas ocorrências ao longo de vários anos – também é acusado de filmar a si mesmo estuprando sua esposa drogada com outros três homens, o Correio Diário relatórios.

Os promotores dizem que Pelicot dirigiu outros homens na maioria dos clipes… embora afirmem que há vários vídeos do próprio Pelicot participando ativamente do estupro de sua esposa, Para Gisele .

Como te dissemos … Gisele diz que não tinha ideia de que estava sendo drogada e estuprada por esses homens. Algumas das agressões duraram horas, de acordo com a reportagem do The Mail – e Gisele acabou contraindo uma doença sexualmente transmissível.