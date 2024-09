Houston Astros conquista quarto título consecutivo da AL West

HOUSTON — Perdendo 10 jogos para o Seattle Mariners em meados de junho, o Houston Astros estava, sem dúvida, em desvantagem.

Mas o técnico do primeiro ano, Joe Espada, trabalhou todos os dias para lembrar sua equipe que a situação estava longe de acabar.

“‘Conseguimos isso'”, ele se lembrou de dizer aos jogadores. “‘Somos um bom time. Só precisamos ter uma sequência boa e vamos virar o jogo.'”

Então, Espada, encharcado de champanhe, fez uma pausa antes de continuar.

“E nós fizemos”, ele disse.

Os Astros conquistaram seu quarto título consecutivo da Liga Americana Oeste com uma vitória de 4 a 3 sobre os Mariners na terça-feira à noite, superando um péssimo começo para chegar aos playoffs pelo oitavo ano consecutivo.

“Começamos super devagar e tivemos que ralar por isso o ano todo”, disse o terceira base Alex Bregman. “E os caras simplesmente abaixaram a cabeça, nunca pararam de acreditar, mantiveram a fé e continuaram.”

Os Astros são o primeiro time a vencer a AL West em quatro temporadas consecutivas desde que Oakland venceu cinco vezes consecutivas de 1971 a 75. É a primeira vez que eles vencem quatro títulos divisionais consecutivos, depois de vencer três consecutivos em duas ocasiões anteriores (1997-99 e 2017-19).

E é a sétima coroa da AL West em oito temporadas para os Astros. A única vez que eles foram derrotados durante esse período foi por Oakland durante uma temporada de 2020 encurtada para 60 jogos por causa da pandemia de COVID-19.

Houston teve um recorde de 7-19 e ficou 10 jogos atrás de Seattle, o recorde da temporada, em 18 de junho. Mas os Astros venceram os sete jogos seguintes para começar uma sequência de 13-2, melhorando para 46-42 em 5 de julho.

Eles ultrapassaram os Mariners e ficaram em primeiro lugar em meados de agosto e voltaram para casa rumo ao mais novo título da divisão, com um placar de 79-53 após aquela terrível sequência de 26 jogos.

Os Astros superaram inúmeras lesões para retornar à pós-temporada em seu primeiro ano sob o comando de Espada, que foi contratado como técnico pela primeira vez após a aposentadoria de Dusty Baker.

“Eu nunca perdi a esperança”, disse Espada. “Mas quando se trata de vencer, você sabe como vencer e tem os ingredientes certos para vencer, você não estraga isso. Você tem que proteger isso, e é isso que fizemos.”

A rotação de Houston foi dizimada por lesões no início, com José Urquidy e Cristian Javier passando por cirurgia de Tommy John em junho, e Framber Valdez perdendo a maior parte de abril por causa de inflamação no cotovelo.

As lesões forçaram os Astros a inserir Ronel Blanco e o novato Spencer Arrighetti na rotação. Blanco lançou um no-hitter em sua estreia na temporada e está em segundo lugar no time com 12 vitórias e uma ERA de 2,88. Arrighetti fez 28 partidas e foi selecionado como novato do mês da Liga Americana em agosto após ir 3-2 com uma ERA de 1,95.

Hunter Brown, em sua segunda temporada na MLB, teve um desempenho de 11-9 com uma ERA de 3,49 para ajudar a estabilizar a rotação durante um ano em que o três vezes vencedor do prêmio Cy Young, Justin Verlander, fez apenas 16 partidas devido a lesões.

“Os jovens titulares que se destacaram, Hunter, Spencer, Ronel — aqueles três caras ali — nós com certeza não estaríamos aqui sem eles”, disse Verlander. “Você tem um papel a cumprir e vejam só, alguém se destaca e faz um ótimo trabalho e é por isso que estamos aqui.”

Mas os problemas do time não se limitavam ao arremesso. Houston ficou lutando para encontrar uma resposta na primeira base ao dispensar o veterano José Abreu com US$ 30,8 milhões restantes em seu contrato após ele ter rebatido .124 até 13 de junho. A escalação ficou quase três meses sem Kyle Tucker depois que o defensor direito All-Star fraturou a canela direita em uma bola de falta em 3 de junho.

No entanto, os Astros encontraram uma maneira de superar esses obstáculos e voltar aos playoffs novamente, buscando um terceiro campeonato da World Series após vencer em 2017 e 2022.

“Isso é incrível”, disse Tucker. “É para isso que você joga, chega à pós-temporada e tem uma chance na World Series. Todo ano é especial. Você nunca sabe quando terá essa oportunidade novamente ou se terá. Então você apenas tenta e aprecia o momento e continua trabalhando duro.”

Houston, que chegou a sete AL Championship Series consecutivas, conquistou outros dois títulos durante esse período antes de perder confrontos da World Series com Washington em 2019 e Atlanta em 2021.