Hunter Biden se declarará culpado em julgamento por evasão fiscal, afirma advogado

Caçador Biden está planejando se declarar culpado em seu polêmico julgamento de evasão fiscal … revelaram os advogados do primeiro filho.

Seu advogado, Abade Lowell compartilhou a decisão de Hunter de se declarar culpado no tribunal federal, observando … “O Sr. Biden pretende mudar seu argumento esta manhã.”

Antes deste anúncio surpresa, a defesa de Hunter e a acusação planejaram iniciar o processo de seleção do júri… que desde então foi interrompido.

O filho mais novo do prez – que foi condenado em 3 acusações criminais federais relacionadas a armas de fogo em junho, depois de confessar possuir ilegalmente uma arma enquanto era um usuário ativo de drogas – enfrentou 9 acusações federais antes do julgamento de quinta-feira … depois de supostamente não pagou US$ 1,4 milhão em impostos entre 2016 e 2019.