Ian McKellen apresenta opiniões não filtradas sobre a ‘Rude’ Rainha Elizabeth e o ‘Damaged’ King Charles

O ator britânico, que foi nomeado cavaleiro pela ex-rainha em 1991, falou sobre os Windsors em uma nova entrevista ao Reino Unido Os tempos … no qual ele criticou o falecido monarca como sendo bastante “rude” e “muito louco no final”.

Como lembra Ian, o monarca britânico com o reinado mais longo fez um comentário sobre sua carreira quando recebeu a medalha de Companheiro de Honra em 2008… dizendo-lhe que “fazia isso há muito tempo”.

Ian respondeu com um comentário próprio, brincando que não trabalhava “há tanto tempo quanto” Elizabeth… que não parecia gostar da piada.

Segundo Ian, ela supostamente respondeu com “um sorriso real” e a pergunta… “Alguém ainda vai ao teatro?”

Ele continua… “Isso é muito rude quando você está dando a alguém uma medalha por atuar. Isso significava: ‘Alguém se importa com você porque eu não.

Ian também não está impressionado com o filho mais velho, Rei Carlos … que ele disse estar “meio que” sobrevivendo na monarquia e “está claramente prejudicado”.

Quanto a Príncipe Harryum dos 2 filhos de Charles, que infamemente se afastou de seu papel como um trabalhador real com sua esposa, Meghan Markle4 anos atrás … Ian declarou que estava “definitivamente” do seu lado em relação às suas rixas com a família real e a imprensa britânica.