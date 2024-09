Iate na Califórnia afunda após explosão de fogos de artifício, incêndio irrompe em vídeo

Em uma cena tirada do filme “Battleship”, os bombeiros responderam ao porto de Marina del Rey na noite de quarta-feira para combater um incêndio que consumiu um iate de 36 metros… com equipes de notícias disponíveis para filmar o incêndio.

Confira o vídeo… os esquadrões de bombeiros deram tudo de si – mas é claramente uma causa perdida, com fumaça saindo do navio.

Quanto à causa do incêndio… ainda está sob investigação – mas, pouco antes de começar, fogos de artifício foram lançados do navio e explodiram logo acima, então certamente parece um momento mágico que deu errado.

Aliás… as autoridades dizem que também havia 1.000 cartuchos de munição no barco – não está claro por que ou de que tipo. As autoridades também afirmam que havia duas pessoas no navio no momento. Ambos sobreviveram, com um deles sofrendo ferimentos leves.