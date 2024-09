Iga Swiatek continua perfeita rumo às quartas de final do US Open

NOVA YORK — Iga Swiatek derrotou Liudmila Samsonova por 6-4 e 6-1 no Estádio Arthur Ashe para chegar às quartas de final do US Open na segunda-feira, enquanto a principal cabeça de chave continua sua sequência impecável no torneio de Flushing Meadows.

Swiatek, a única ex-campeã feminina ainda de pé, não perdeu um set sequer em Nova York. Em sua 100ª partida de Grand Slam, a jovem de 23 anos perdeu apenas quatro pontos em seu primeiro serviço.

Samsonova, a 16ª cabeça de chave, estava buscando sua primeira quartas de final de Grand Slam, mas não conseguiu entrar na partida e não conseguiu marcar um único break point contra a polonesa.

Swiatek enfrentará em seguida a americana Jessica Pegula, que ela eliminou nas quartas de final do US Open de 2022 a caminho de um de seus cinco títulos de Grand Slam.

“Ela tem um estilo de jogo bem complicado, então você tem que realmente trabalhar suas pernas e estar pronto para jogadas mais longas, mas também para alguns golpes intensos”, disse Swiatek sobre Pegula.

“Vai ser um desafio.”

Samsonova defendeu dois break points no quarto game, mas não conseguiu segurar a clínica Swiatek, que pressionou da linha de fundo para quebrar o serviço da russa no 10º game.

Perdendo por 0-3 no segundo set, Samsonova lutou contra três break points no quarto game, mas deu a quebra a Swiatek com uma dupla falta.

Swiatek fechou o segundo match point com uma jogada ágil na rede antes de Samsonova enviar um backhand para fora.

Swiatek, a campeã do Aberto da França que não participou do evento preparatório de Toronto, disse que sentiu que finalmente estava encontrando seu ritmo em Nova York.

“No começo, não foi fácil pegar o ritmo, principalmente porque a gente meio que focava mais na recuperação do que nos treinos antes dos Grand Slams”, disse ela.

“Eu, com certeza, estou me sentindo melhor a cada dia.”

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta história.