Ilona Maher, estrela olímpica do rugby dos EUA, faz parte do elenco do DWTS

A estrela olímpica de rúgbi dos EUA e medalhista de bronze Ilona Maher estava entre as celebridades anunciadas na quarta-feira para a 33ª temporada de “Dancing with the Stars”.

Ela será uma das duas atletas olímpicas competindo, juntando-se à estrela da ginástica americana Stephen Nedoroscik, que ficou conhecido como “o cara do cavalo com alças”.

Maher, 28, se tornou uma estrela nas redes sociais por seus TikToks e conteúdo de positividade corporal.

Nedoroscik, 25, ganhou duas medalhas de bronze em Paris e foi o primeiro competidor anunciado em agosto. Ele se tornou uma sensação na internet graças aos memes de sua preparação antes de competir e de sua transformação estilo Superman antes de cair no chão.

Maher fará dupla com o parceiro Alan Bersten, Nedoroscik com Rylee Arnold.

A estrela do rugby dos EUA Ilona Maher foi anunciada como parte do elenco da 33ª temporada de “Dancing with the Stars” na quarta-feira. Cameron Spencer/Getty Images

O ex-astro da NBA Dwight Howard e o wide receiver Danny Amendola (que ganhou dois Super Bowls com os Patriots) também farão parte do elenco. Howard dançará com a parceira Daniella Karagach, Amendola com Witney Carson.

Artem Chigvintsev, que foi preso recentemente por acusação de violência doméstica, não retornará como dançarino profissional.

Completando o elenco: Tori Spelling, ex-atriz de “Beverly Hills, 90210”, Joey Graziadei, estrela de “Bachelor”, Jenn Tran, estrela de “Bachelorette”, Eric Roberts, ator indicado ao Oscar (irmão de Julia e pai de Emma), Phaedra Creonta Parks, estrela de “Real Housewives of Atlanta”, os atores Chandler Kinney (“Pretty Little Liars: Pecado Original”) e Reginald VelJohnson (“Family Matters”) e o modelo Brooks Nader.

Anna Sorokin, a vigarista que foi condenada por fraudar bancos, hotéis e amigos em 2019 após construir falsamente uma reputação como uma rica herdeira alemã chamada Anna Delvey, também participará. Sorokin usa uma tornozeleira eletrônica desde outubro de 2022, quando iniciou sua prisão domiciliar.

“Dancing with the Stars”, apresentado por Alfonso Ribeiro e Julianne Hough, estreia em 17 de setembro na ABC.

Informações da Associated Press foram incluídas neste relatório.