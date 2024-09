Imagens de câmera mostram que a polícia tirou Tyreek Hill do carro

MIAMI — Imagens recém-divulgadas da câmera corporal da detenção do wide receiver do Miami Dolphins Tyreek Hill mostram que policiais de Miami Dade tiraram o craque do carro e o forçaram a cair na calçada antes de algemá-lo.

A filmagem mostra que Hill foi parado originalmente por excesso de velocidade ao se aproximar do Hard Rock Stadium no domingo. O policial que respondeu bateu na janela do carro de Hill, levando Hill a abaixar a janela, entregar ao policial sua carteira de motorista e dizer repetidamente para o policial não bater em sua janela.

A filmagem também mostra que o policial pediu para Hill manter a janela abaixada. O incidente aumentou quando Hill não obedeceu.

Hill disse ao policial: “Me dá minha multa, mano, para eu poder ir, vou me atrasar. Faça o que tiver que fazer”, e fechou a janela novamente.

“Mantenha a janela abaixada”, o policial disse a ele, batendo no vidro. O policial parou por cerca de cinco segundos e olhou ao redor. Ele disse a Hill novamente para manter a janela abaixada ou “Vou tirar você do carro. Na verdade, saia do carro.”

Depois que o policial finalmente pediu para Hill sair do veículo, Hill disse: “Vou sair, vou sair”. Quando o policial abriu a porta e retirou Hill, o receptor disse: “Vou sair!” Nesse momento, outro policial agarrou Hill pela parte de trás da cabeça e pescoço e o forçou a cair no chão para algemá-lo.

“Foi de 0 a 60, cara, a partir do momento em que aqueles caras pararam atrás de mim e bateram na minha janela, foi de 0 a 60 imediatamente”, disse Hill na segunda-feira em uma entrevista ao NBC Nightly News.

“Eu estava abrindo a porta e ia sair, sabe do que estou falando, mas parecia que eles queriam que eu fosse rápido.”

Hill conseguiu ligar para o diretor de segurança dos Dolphins, Drew Brooks, antes de ser retirado do carro. O policial que forçou Hill a cair o manteve no lugar com um joelho nas costas de Hill, dizendo a Hill para “parar de chorar”.

“Quando nós dizemos para você fazer algo, você faz, entendeu?”, o policial disse a Hill. “Não quando você quer, mas quando nós dizemos. Você está um pouco f—- confuso.”

Hill foi escoltado até a calçada e instruído a se sentar, ao que Hill respondeu que havia passado por uma cirurgia no joelho recentemente e pediu aos policiais que “esperassem”. O mesmo policial que tirou Hill do veículo, que não era o policial mais próximo de Hill, correu em sua direção, colocou os braços em volta dos seus ombros e o forçou a se deitar no chão novamente, em um momento colocando as mãos em volta do pescoço de Hill.

O policial estava cético em relação à cirurgia de Hill.

“Sério? Que coincidência”, ele disse a Hill. “Você fez cirurgia nas orelhas quando pedimos para você abaixar a janela?”

O tight end dos Dolphins, Jonnu Smith, testemunhou a cena e estacionou seu veículo a vários metros de Hill e saiu correndo do carro quando viu Hill sendo forçado ao chão. Os policiais imediatamente pediram a Smith que recuasse e fornecesse identificação, o que ele fez.

Smith permaneceu a cerca de 25 pés de distância de Hill durante toda a filmagem e acabou recebendo uma multa.

O jogador de linha defensiva dos Dolphins, Calais Campbell, chegou ao local logo depois e também foi mandado embora. Campbell se aproximou dos policiais com os braços levantados.

Em um momento, um dos policiais que atenderam a ocorrência pareceu reconhecer quem era Hill, embora nem Hill nem Campbell tenham admitido que eram jogadores dos Dolphins.

“Você sabe quem é, certo?”, perguntou o oficial. “Um dos jogadores estrelas dos Dolphins.”

Campbell acabou sendo detido enquanto um policial mantinha Hill sentado no lugar com uma mão em seu ombro.

Quando Hill reclamou de estar sendo mantido no lugar, o policial o forçou a se deitar no chão antes de permitir que ele se sentasse novamente.

“Vou te dizer assim — seu trabalho é servir e proteger, certo?” Hill disse. “Você está fazendo um trabalho horrível de proteção agora. Eu te disse, não vou correr… Isso só vai piorar as coisas.”

Hill obedeceu verbalmente às ordens dos policiais durante toda a filmagem. Pelo menos um policial tentou argumentar com Hill e acalmar a situação enquanto espectadores filmavam o incidente tanto da calçada quanto de seus veículos.

“Estou apenas sendo um homem negro, é isso”, Hill gritou. “Estou apenas sendo negro na América.”

“Nós também somos negros, irmão”, respondeu um oficial. “Nós também somos pessoas de cor. Não brinque como se isso fosse especial.”

Hill foi liberado após cerca de 25 minutos, quando Brooks e o agente de Hill, Drew Rosenhaus, chegaram. O áudio é cortado várias vezes, mas em um ângulo, Hill é ouvido dizendo aos policiais que “os veria no tribunal” antes de entrar novamente em seu veículo.

“Se eu não fosse Tyreek Hill, Deus sabe, eu provavelmente teria sido, tipo, na pior das hipóteses, baleado ou preso” e “colocado atrás das grades, sabe, por uma simples multa por excesso de velocidade”, disse Hill à NBC News.

Hill pegou 7 passes para 130 jardas e um touchdown de 80 jardas na vitória dos Dolphins no domingo sobre o Jacksonville Jaguars.

Depois de marcar, ele fez pouco caso do incidente daquela manhã, colocando as mãos atrás das costas e permitindo que seu companheiro de equipe Jaylen Waddle o “detivesse” enquanto eles retornavam para a lateral do time.

Hill disse à NBC News: “você aprende a rir e a se divertir” em relação à celebração.

A Associação Beneficente da Polícia do Sul da Flórida divulgou uma declaração antes que as imagens da câmera corporal fossem divulgadas, dizendo que Hill “não cooperou” com os policiais.

“Antes do jogo dos Dolphins ontem, ocorreu um incidente em que Tyreek Hill foi algemado antes de ser liberado. Primeiro, para deixar claro, em nenhum momento ele foi preso. Ele foi brevemente detido para a segurança dos policiais, após dirigir de uma maneira que colocava a si mesmo e aos outros em grande perigo”, disse Steadman Stahl, presidente da South Florida Police Benevolent Association, em um comunicado.

“Ao ser parado, o Sr. Hill não cooperou imediatamente com os policiais no local que, de acordo com a política e para sua segurança imediata, algemaram o Sr. Hill. O Sr. Hill, ainda não cooperativo, recusou-se a sentar no chão e, portanto, foi redirecionado para o chão”, acrescentou Stahl.

Stahl disse ao Andy Slater Show que Hill “escalou” a situação e que ela teria passado mais rápido se Hill tivesse obedecido.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.