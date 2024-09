‘Imparável’ Erling Haaland faz início recorde na Premier League

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, classificou Erling Haaland como “imparável” depois que o atacante marcou o segundo hat trick consecutivo e estabeleceu um novo recorde de mais gols em três jogos de uma temporada da Premier League.

Depois de marcar três gols na vitória por 4 a 1 sobre o Ipswich Town há uma semana, Haaland voltou a marcar os três gols do City na vitória por 3 a 1 sobre o West Ham no sábado, elevando sua contagem na temporada para sete.

O primeiro gol de Haaland foi uma finalização sublime que passou por Alphonse Areola depois que Bernardo Silva o jogou em um mano a mano, enquanto o segundo foi um raio de curta distância que quase estourou a rede.

Quando ele avançou em direção ao gol no final, não havia dúvidas sobre o resultado, tanto que o técnico do City, Pep Guardiola, disse que acha que os defensores não podem negar Haaland, mesmo com medidas extremas.

“O primeiro gol, Bernardo ganha a bola, passa a bola e finaliza, ou o terceiro gol, com o espaço atrás, é imparável”, disse Guardiola aos repórteres.

“Não há zagueiro central, nem mesmo com uma arma — é impossível, tão rápido, tão poderoso.”

O 11º hat trick do norueguês de 24 anos pelo City também fez com que ele se tornasse o segundo jogador na história da Premier League, junto com Harry Kane, a marcar hat tricks duas vezes em jogos consecutivos.

Guardiola disse que Haaland teve dificuldades com problemas na temporada passada, quando ainda era o artilheiro da liga com 27 gols, e agora é um jogador ainda mais devastador.

Haaland, que marcou seu 70º gol na Premier League em seu 69º jogo, disse que estava sentindo os benefícios de descansar.

“Eu me sinto bem, me sinto energizado”, ele disse à Sky Sports. “Tive férias longas e pré-temporada. Eu me sinto bem.

“Os anos que estou aqui foram muito rápidos. Agora tenho algum descanso no meu corpo e nos meus pés. Agora estou pronto para mais.”

Informações da Reuters e da ESPN Stats & Information contribuíram para esta reportagem.