Implicações do mega acordo de Dak Prescott para o Dallas Cowboys

FRISCO, Texas — Dak Prescott foi dormir no último sábado pensando que sua nona temporada como quarterback do Dallas Cowboys começaria sem uma extensão de contrato.

Pouco mais de uma hora antes do ônibus da equipe partir para o Huntington Bank Field no domingo, às 12h45, Prescott se tornou o jogador mais bem pago da história da National Football League.

Na segunda-feira, cerca de 20 horas depois que os Cowboys venceram o Cleveland Browns, Prescott assinou uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 240 milhões em um sofá de couro no escritório de Jerry Jones no Star, com o proprietário e gerente geral, e os vice-presidentes executivos Charlotte Jones e Stephen Jones sentados ao lado dele.

Quando a temporada regular de 2024 terminar, Prescott levará para casa US$ 81,25 milhões, com US$ 75,458 milhões vindo na forma de bônus de assinatura. Dos US$ 240 milhões, US$ 231 milhões serão totalmente garantidos até março de 2027.

“Se você tivesse me perguntado isso [Saturday]eu teria dito que entraria no jogo sem um”, disse Prescott em uma pequena sala de entrevista após a vitória dos Cowboys por 33-17 contra os Browns, na qual ele lançou um passe para touchdown. “Isso não significava que as negociações do contrato iriam acabar, mas eu iria apenas focar no que eu poderia controlar.”

Sem a extensão, no entanto, Prescott estaria um jogo mais perto da agência livre em março, potencialmente deixando os Cowboys sem um quarterback de franquia e com uma cobrança de teto salarial de US$ 40 milhões em 2025.

“Dak tinha um bom argumento: se ele fosse um agente livre, não há como dizer qual seria esse número”, disse Stephen Jones no 105.3 The Fan em Dallas, acrescentando: “Ele poderia ter conseguido mais se fosse um agente livre”.

Prescott jogou o jogo da negociação para tornar a ameaça pelo menos crível. Enquanto sempre professava seu desejo de jogar pelos Cowboys, Prescott abriu a porta para ele sair na primeira vez que falou com repórteres no campo de treinamento em 25 de julho em Oxnard, Califórnia.

Quando perguntado sobre a liberdade que ele poderia sentir ao saber que receberia milhões e milhões dos Cowboys ou de outro time em março, Prescott olhou rapidamente para Tad Carper, vice-presidente sênior de comunicações dos Cowboys, e sorriu.

“No final das contas, é um negócio”, disse Prescott, virando-se para Carper. “Vou dizer: quero estar aqui, mas quando você olha para cima, todos os grandes quarterbacks que vi jogaram por outros times. Então, meu ponto ao dizer isso é que não é algo a temer. Isso pode ser uma realidade para mim um dia. Essa pode não ser minha decisão.”

Peyton Manning jogou pelo Denver Broncos, mas estava se recuperando de uma lesão séria no pescoço que o levou a ser liberado após a temporada de 2011 pelo Indianapolis Colts, seu time por 13 anos. Aaron Rodgers foi negociado com o New York Jets em 2023 após 18 anos com o Green Bay Packers quando o time sentiu que era hora de jogar com Jordan Love. Tom Brady deixou o New England Patriots após 20 anos e seis Super Bowls para o Tampa Bay Buccaneers na agência livre em 2021.

Manning tinha 36 anos. Rodgers tinha 39. Brady tinha 42.

Prescott fez 31 anos em julho.

Dak Prescott teve um desempenho tranquilo após assinar sua extensão de contrato no domingo (19 de 32, 179 jardas, 1 TD), mas Dallas conquistou uma vitória fácil sobre Cleveland. Foto AP/David Richard

As negociações com o agente de Prescott, Todd France, foram intermitentes durante o training camp. O primeiro objetivo dos Cowboys era assinar uma extensão com CeeDee Lamb, e isso levou mais tempo do que o esperado, com o wide receiver All-Pro não concordando com um acordo até 26 de agosto.

Com Lamb assinando uma extensão de quatro anos e US$ 136 milhões, o que o tornou o segundo wide receiver mais bem pago, o foco se voltou para Prescott.

Em 2019, Jerry Jones disse que um acordo era “iminente” com Prescott depois que os Cowboys venceram o New York Giants na abertura da temporada. As negociações levaram mais dois anos.

Desta vez, eles tiveram duas semanas para fechar um acordo.

Os quarterbacks mais bem pagos da NFL, Joe Burrow, Love e Trevor Lawrence, recebiam US$ 55 milhões por temporada. Os Cowboys estavam dispostos a fazer de Prescott o quarterback mais bem pago, e o pagamento do quarterback teve aumentos incrementais, com os oito quarterbacks mais bem pagos ganhando entre US$ 51 milhões e US$ 55 milhões.

A França começou a buscar mais de US$ 60 milhões por ano, mas lentamente o preço caiu, de acordo com diversas fontes.

Quando Prescott assinou seu contrato de quatro anos e US$ 160 milhões em 2021, France conseguiu tudo nos termos do jogador. Um bônus de assinatura de US$ 66 milhões. Uma média de US$ 40 milhões. Uma cláusula de não negociação. Uma cláusula de não franquia.

E Prescott novamente tem cláusulas de não negociação e nem franquia no acordo.

Os Cowboys estavam dispostos a fazer uma extensão de três anos inicialmente, mas um acordo de longo prazo não era um obstáculo, disseram fontes. O dinheiro garantido era o obstáculo final.

Coincidentemente, o oponente de abertura dos Cowboys, os Browns, pagou ao seu quarterback Deshaun Watson $ 230 milhões totalmente garantidos ao longo de cinco anos. Os Cowboys superaram isso em $ 231 milhões — em um acordo de quatro anos — e, embora não totalmente garantido, é 96% garantido.

Pela primeira vez, os Cowboys colocam dinheiro garantido no quarto ano para um jogador veterano. Em 2028, US$ 17 milhões do salário-base de US$ 55 milhões são garantidos por lesão na assinatura e se tornam totalmente garantidos no quinto dia do ano da liga em 2027.

Antes de voar para Cleveland na manhã de domingo, Stephen Jones ligou para a França para uma última chance de fechar um acordo. Menos de três horas depois, o acordo foi fechado.

Com Prescott conseguindo novamente tudo o que queria, por que demorou tanto?

“Só as pessoas envolvidas conhecem a dinâmica”, disse Stephen Jones ao 105.3 The Fan. “Mas, sim, foi isso que foi preciso.”

Prescott assumiu parte da culpa pela demora para fechar o acordo.

“Poderia ter sido eu”, ele disse. “Eu sei qual é a minha parte em todo esse acordo e é aí que as negociações acontecem. Eu entendo o negócio. Ponto em branco. Eu entendo o negócio. O jogo é um negócio. Eu já disse antes que não levei nada para o lado pessoal. Eu não fiquei chateado onde estávamos nas negociações; não ficaria chateado se não fosse feito [Sunday].”

Jones não estava preocupado com má vontade baseada em comentários públicos que poderiam ter sido interpretados negativamente.

“Bem”, disse Jerry Jones no 105.3 The Fan na terça-feira, “nunca vi ninguém ficar tão magoado que o dinheiro não pudesse curar”.

Fazendo sua aparição regularmente programada na emissora principal do time dois dias antes da abertura, Jerry Jones foi conciso em sua resposta sobre as negociações de Prescott. Ele disse que não faria nenhum comentário, soando o mesmo que tinha antes do acordo de Lamb ser finalizado.

Talvez esse fosse o sinal de que um acordo viria. Cerca de duas horas antes do pontapé inicial contra os Browns, Jones estava do lado de fora do vestiário dos Cowboys falando sobre o acordo recorde.

“Eu vi muitos negócios muito importantes não darem certo só por causa de erros de cálculo”, disse Jerry Jones. “O momento certo quando todos estão prontos para ir — ficou claro para mim nos últimos dias que estávamos prontos para ir e poderíamos colocar isso em prática. Isso é por termos feito muitos negócios. Não apenas negócios de futebol. Você ataca quando a mira acerta o alvo e nós acertamos. E ele acertou.”

Quando a notícia do acordo de Prescott se espalhou, companheiros de equipe, treinadores e equipe de apoio ficaram felizes pelo quarterback. Ele ganhou a confiança e o respeito deles com seu jogo, ética de trabalho e como ele trata as pessoas.

Malik Davis, um running back do esquadrão de treino, foi o primeiro a se perguntar que tipo de presente Prescott poderia oferecer aos seus companheiros de equipe. Logo, vários deles estavam apontando para os pulsos.

“Eles estão esperando alguns Rolexes de mim ou algum [Audemars Piguet watches] ou algo assim”, disse Prescott. “Todo mundo está tentando me dar o tamanho do seu pulso.”