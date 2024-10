Implicações dos playoffs para Mets, Braves e D-backs no doubleheader da MLB

Sim, temos mais um dia de beisebol da temporada regular para jogar. Os resultados de domingo não conseguiram resolver a corrida do wild card da Liga Nacional, então o New York Mets embarcou em um avião para Atlanta para uma partida dupla contra o Atlanta Braves na segunda-feira (13h ET na ESPN2). Os Arizona Diamondbacks estarão de olho – eles precisam que um desses times faça uma raspagem para chegar aos playoffs.

Vamos analisar algumas das maiores questões do doubleheader:

OK, em primeiro lugar, por que estamos aqui?

Estes são jogos de maquiagem das duas chuvas relacionadas ao furacão Helene na série Mets-Braves da semana passada. Sem eles, a classificação atual coloca Braves, Mets e Diamondbacks em um empate virtual pelas duas vagas finais de wild card, sendo necessário que os dois jogos sejam disputados:

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Diamantes: 89-73

Mets: 88-72

Bravos: 88-72

O importante a saber aqui: tanto o Mets quanto o Braves detêm o desempate sobre os Diamondbacks em virtude de terem vencido a série da temporada. É por isso que os Diamondbacks precisam de uma varredura para entrar; se o Mets e o Braves dividirem a partida dupla e todas as três equipes terminarem 89-73, os Diamondbacks ficarão em casa.

Outra coisa a saber: os Braves lideram a série da temporada sobre o Mets por 6-5, então uma divisão faria com que eles continuassem sendo os primeiros colocados.

Quais são os cenários para cada equipe garantir uma vaga nos playoffs?

Vamos examinar isso:

1. O Mets vence o primeiro jogo, o Braves vence o segundo jogo. Os Braves são o 5º colocado e seguem para o 4º San Diego Padres para uma série de wild card melhor de três começando na terça-feira. O Mets é o sexto colocado e enfrenta o terceiro Milwaukee Brewers. Sim, isso significa que o Mets teria ido de Milwaukee no domingo para Atlanta na segunda-feira e depois voltaria para Milwaukee na terça-feira. (Os Braves teriam que cruzar o país, mas pelo menos já estavam em Atlanta.)

2. Se o Braves vencer o primeiro jogo e o Mets vencer o segundo, o resultado será o mesmo. Os Braves são o número 5 e os Mets são o número 6.

3. O Mets vence os dois jogos. Nova York é a quinta colocada e joga contra os Padres. Os Diamondbacks são o sexto colocado e enfrentam os Brewers em uma revanche da série wild card do ano passado. Os Mets viajam de Milwaukee para Atlanta e San Diego. (Eles não vão reclamar.)

4. Os Braves vencem os dois jogos. Atlanta é o quinto colocado e enfrenta os Padres; os Diamondbacks são a sexta posição e jogam contra os Brewers.

Lembre-se de que o time que vencer o primeiro jogo da partida dupla garante uma vaga nos playoffs. Isso proporcionará menos incentivos – ou, na verdade, não incentivo – para que o time utilize seus melhores substitutos no segundo jogo. Não com o primeiro jogo curinga disponível para terça-feira.

Quem são os arremessadores iniciais?

Bom, antes de mais nada, lembre-se: o titular programado provavelmente mudará para o time que vencer o primeiro jogo.

Insiders da MLB prevêem os playoffs A pós-temporada da MLB de 2024 parece aberta. Aqui está quem os olheiros e executivos acham que poderia decidir outubro. Insiders da MLB »

O Mets vai contra o destro Tylor Megill no primeiro jogo. Megill lançou pela última vez em 22 de setembro contra os Phillies, permitindo uma corrida em quatro entradas (mas lançando 93 arremessos). Ele permitiu apenas duas corridas nas últimas três partidas. O destro Luis Severino está escalado para o segundo jogo. Sua última partida foi o primeiro jogo da série Atlanta na última terça-feira e ele sofreu a derrota, permitindo sete rebatidas e quatro corridas em quatro entradas. Ele tem um ERA de 3,17 nas últimas oito partidas.

Embora o Mets tenha usado indiscutivelmente seus três primeiros titulares – Sean Manaea, Jose Quintana e David Peterson – no fim de semana contra os Brewers, eles são todos canhotos. Esses dois destros podem, na verdade, ser um confronto melhor contra a escalação destro do Braves, que teve um OPS de 0,778 contra arremessadores canhotos, mas 0,706 contra destros.

É importante notar aqui que se ambos os titulares programados forem usados ​​​​e o Mets avançar – se perder o primeiro jogo e vencer o segundo – eles terão que usar Manaea em três dias de descanso para iniciar a série de curingas.

O Braves anunciou que o estreante Spencer Schwwellenbach iniciará o jogo 1. Ele enfrentou Severino na semana passada e lançou uma joia, permitindo apenas três rebatidas e uma corrida em sete entradas. Ele enfrentou o Mets mais uma vez, em julho, e fez o melhor jogo de sua carreira, eliminando 11 rebatidas em sete entradas sem gols.

O titular do Atlanta para o segundo jogo – por enquanto – é Chris Sale.

Espere, sim, o que está acontecendo com Sale?

Boa pergunta. Sale, que lidera a NL em vitórias, ERA e eliminações, não arremessa desde 19 de setembro, quando fez cinco entradas contra o Cincinnati Reds. Ele estava escalado para iniciar um dos jogos chuvosos, mas no início do fim de semana os Braves disseram que agora salvariam Sale para uma situação de “emergência” – ou seja, um jogo onde era preciso vencer. Isso só entrará em jogo agora se eles perderem o primeiro jogo.

É certamente uma decisão estratégica interessante – se eles tivessem vencido no domingo com o lançamento de Sale, teriam garantido uma vaga nos playoffs. Em vez disso, eles podem usá-lo no segundo jogo, se necessário, e se vencerem o primeiro jogo, terão Sale pronto para iniciar o primeiro jogo da série curinga.

Claro, há também esta questão: ele está 100% agora?

Notas da temporada regular para todas as 30 equipes da MLB De nenhum A-plus a F-menos-menos-menos… aqui está nosso boletim final para cada equipe. David Schoenfield »

Sua bola rápida de quatro costuras teve média de 150 km/h contra os Reds – sua média mais baixa da temporada, abaixo dos 155,9 km/h do início anterior e abaixo de sua média geral da temporada de 152,8 km/h. Talvez tenha sido apenas um pouco de cansaço do final da temporada: ele estava começando com quatro dias de descanso e sua partida anterior havia sido contra o Los Angeles Dodgers, quando teve sua segunda maior velocidade média. Mas uma queda de 2 mph é considerada significativa, então certamente é algo a se notar.

Talvez não haja nada aqui. Talvez os Braves estivessem apenas segurando Sale na esperança de que ele não fosse necessário e assim estaria descansado para o início da pós-temporada. Saberemos se o Braves perderá o primeiro jogo.

E os bullpens?

O técnico do Mets, Carlos Mendoza, usou Edwin Diaz para fechar a vitória por 5 a 0 sobre o Milwaukee Brewers no domingo. Isso é compreensível – você não quer mexer nessa situação. Mas foi uma vantagem segura de cinco corridas e Diaz acabou lançando 26 arremessos. Agora, há um cenário em que o Mets precisa dele em seis jogos durante cinco dias, contando a final de domingo, o jogo duplo de segunda-feira e a série de wild card.

Os Braves estão em melhor forma; nenhum de seus principais substitutos – Raisel Iglesias, Joe Jimenez ou Pierce Johnson – jogou na derrota de domingo por 4 a 2 para Kansas City. Eles também têm um dos melhores e mais profundos bullpens da liga, então estão em boa forma para suportar os rigores de uma partida dupla.