Inativos da Semana 1 do Fantasy Football: quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve deixar no banco? Para ajudar você a definir suas escalações de fantasy football e evitar começar com um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para fantasy aqui conforme os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Quaisquer classificações citadas nesta coluna vêm de nossas classificações de equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes do horário programado para o início do jogo: por volta das 11h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos matinais e às 14h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Ian Thomas, TE, CAR: Panturrilha — FORA/IR

Impacto: Tommy Tremble (tendão) também está fora, deixando poucos motivos para você recorrer à Carolina para qualquer necessidade de TE.

Keenan Allen, WR, CHI: Calcanhar — Questionável

Impacto: Espere ver o veterano jogar, mas também não se surpreenda se o novato Rome Odunze receber muitas críticas.

Ja’Marr Chase, WR, CIN: Doença — Questionável

Impacto: Ele estava praticando, mas agora as coisas parecem estar muito incertas.

Tee Higgins, WR, CIN: Isquiotibiais — Duvidoso

Impacto: Andrei Iosivas recebe um grande aumento de valor, com Trenton Irwin e Charlie Jones também na disputa por mais aparências.

Josh Downs, WR, IND: Tornozelo — FORA

Impacto: Adonai Mitchell sobe na tabela de profundidade para o status de WR nº 2.

Matt Gay, K, IND: Hérnia — Questionável

Impacto: Spencer Shrader foi promovido do time de treino, então é provável que ele seja convocado.

Malik Washington, WR, desaparecido em ação: Quadriciclo — FORA

Impacto: Braxton Berrios provavelmente assumirá confortavelmente a função de WR nº 3 do time.

Antonio Gibson, RB, NE: Quadril — Questionável

Impacto: Espera-se que Rhamondre Stevenson receba a maioria dos toques de RB, mesmo que Gibson diga que tentará jogar.

AT Perry, RB, NÃO: Mão — Questionável

Impacto: Perdeu dois treinos no final da semana. Rashid Shaheed e Cedrick Wilson Jr. recebem pequenos aumentos de valor.

Russell Wilson, QB, PIT: Panturrilha — Questionável

Impacto: Wilson viajou para Atlanta, então há otimismo de que ele esteja saudável o suficiente para jogar, se necessário. No entanto, espera-se que Justin Fields seja o titular.

Roman Wilson, WR, PIT: Tornozelo — FORA

Impacto: O novato não estreará na Semana 1. Ben Skowronek pode ser alvo de alguns ataques.

DeAndre Hopkins, WR, TEN: Joelho — Questionável

Impacto: Ele teve treinos limitados durante toda a semana, mas supostamente tentará jogar apesar de ter sofrido uma ruptura do ligamento colateral medial no final de julho.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

CeeDee Lamb, WR, DAL: Lista NFI — Ativado

Impacto: Dallas fez a esperada mudança processual esta semana para permitir que seu principal wideout começasse na Semana 1.

DJ Chark Jr., WR, LAC: Quadril — FORA/IR

Impacto: O novato WR Ladd McConkey terá a chance de brilhar logo de cara.

Faraó Brown, TE, SEA: Pé — FORA

Impacto: Noah Fant (dedo do pé) se machucou no começo da semana, mas deve estar bem para começar.

Tyler Lockett, WR, SEA: Coxa — Questionável

Impacto: Depois de um treino completo na sexta-feira, Lockett parece bem para começar pelo Seattle no domingo.

Trey Palmer, WR, TB: Concussão — Questionável

Impacto: Mesmo que ele passe pelo protocolo de concussão da liga, ele provavelmente ainda estará atrás de Jalen McMillan na tabela de profundidade.

Marcus Mariota, QB, FOI: Peito — FORA/IR

Impacto: Jeff Driskel será o reserva do QB novato Jayden Daniels.

Jogo de domingo à noite

Nenhuma lesão relevante para a fantasia, nem para os Rams nem para os Lions.