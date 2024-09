Inativos da Semana 2 do Fantasy Football: quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve deixar no banco? Para ajudar você a definir suas escalações de fantasy football e evitar começar com um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para fantasy aqui conforme os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Quaisquer classificações citadas nesta coluna vêm de nossas classificações de equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes do horário programado para o início do jogo: por volta das 11h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos matinais e às 14h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Tommy Tremble, TE, CAR: Isquiotibiais — Questionável

Impacto: Ja’Tavion Sanders fez muito pouco na Semana 1 como substituto de Tremble.

Raheem Blackshear, RB, CAR: Pessoal — Questionável

Impacto: Ele é o número 4 na tabela de profundidade de RBs do time, o que não é um fator de fantasia.

David Njoku, TE, CLE: Tornozelo — FORA

Impacto: Jordan Akins começará pelos Browns na Semana 2, e talvez por mais tempo, já que Njoku está “semana a semana”.

Jake Ferguson, TE, DAL: Joelho — Duvidoso

Impacto: Espere que Luke Schoonmaker consiga a maior parte dos alvos de TE…

John Stephens Jr., TE, DAL: Isquiotibiais — FORA

Impacto: … com Brevyn Spann-Ford como a única outra opção saudável de TE.

Jameson Williams, WR, DET: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ele teve treinos limitados durante toda a semana, mas parece que estará saudável o suficiente para jogar.

Isaiah Williams, WR, DET: Abdômen — FORA

Impacto: Kalif Raymond se firma como a terceira opção de WR do time.

Jordan Love, QB, GB: Joelho — Duvidoso

Impacto: Como os relatórios dizem que Love não tem autorização médica para jogar, Malik Willis quase certamente será o titular pouco inspirador.

MarShawn Lloyd, RB, GB: Isquiotibiais — Questionável

Impacto: Ele perdeu a Semana 1. Espere que Josh Jacobs receba a bola cedo e com frequência nesta partida.

Jayden Reed, WR, Grã-Bretanha: Panturrilha — Questionável

Impacto: Mesmo que ele consiga jogar, a situação do QB deve apontar para outro lugar no fantasy.

Josh Downs, WR, IND: Tornozelo — Questionável

Impacto: Esta será uma decisão de hora de jogo. Adonai Mitchell e Alec Pierce ganham aumentos de valor se ele ficar sentado.

Joshua Palmer, WR, LAC: Joelho — Questionável

Impacto: Brenden Rice pode ver alguma ação se Palmer não puder jogar. Os sinais atualmente apontam para Palmer dando uma chance.

Hassan Haskins, RB, LAC: Dedo do pé — Questionável

Impacto: Haskins tem pouco impacto no timeshare JK Dobbins/Gus Edwards.

Jordan Addison, WR, MIN: Tornozelo — FORA

Impacto: Jalen Nailor deve ser o segundo maior alvo de WR, atrás de Justin Jefferson.

JaMycal Hasty, RB, NE: Joelho — Questionável

Impacto: Antonio Gibson não estava no relatório de lesões desta semana. Ele deveria ser o escolhido para substituir Rhamondre Stevenson.

Graham Gano, K, NYG: Virilha — Esperado para jogar

Impacto: Gano foi adicionado tardiamente ao relatório de lesões, mas sem designação, o que significa que ele deve jogar. Ainda assim, se você tiver outra opção…

Kenneth Walker III, RB, SEA: Oblíquo — Duvidoso

Impacto: Zach Charbonnet é o titular, com Kenny McIntosh na reserva. George Holani sendo promovido do elenco de treino não é um bom sinal para Walker.

Faraó Brown, TE, SEA: Pé — FORA

Impacto: Noah Fant (dedo do pé) será titular após ser promovido durante a semana.

Christian McCaffrey, RB, SF: Panturrilha — FORA/IR

Impacto: McCaffrey ficará sentado por um mínimo de quatro semanas. Jordan Mason se torna uma opção obrigatória para começar.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

Escolhas do editor

Xavier Weaver, WR, ARI: Oblíquo — Questionável

Impacto: Notável apenas porque isso deve significar uma opção de WR a menos para competir com o novato Marvin Harrison Jr. em termos de aparência.

Tee Higgins, WR, CIN: Isquiotibiais — Duvidoso

Impacto: Andrei Iosivas tem uma segunda chance de fazer sucesso como o WR nº 2 de Cincy.

Devaughn Vele, WR, DEN: Costelas — FORA

Impacto: Marvin Mims Jr. ou Troy Franklin têm uma chance de chegar ao nível de jogo nº 3-WR.

Hollywood Brown, WR, Kansas City: Ombro — FORA/IR

Impacto: Brown não deve jogar nesta temporada. Xavier Worthy agora tem uma chance melhor de repetir a estreia bem-sucedida da Semana 1. Talvez JuJu Smith-Schuster volte a entrar na mistura.

Davis Allen, Texas, Lar: Voltar — FORA

Impacto: Colby Parkinson deve ter o monopólio dos alvos de TE esta semana.

Russell Wilson, QB, PIT: Panturrilha — Questionável

Impacto: Há uma chance de Wilson se vestir — mas apenas como o QB nº 2, dando a Justin Fields mais uma semana para tentar reivindicar o emprego.

Roman Wilson, WR, PIT: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ben Skowronek foi promovido do time de treino, então as coisas não parecem boas para a possível estreia do novato.

Jogo de domingo à noite

Keenan Allen, WR, CHI: Calcanhar — Questionável

Impacto: Uma chamada de hora de jogo para o jogo SNF? Muito arriscado. DJ Moore é o único titular WR saudável em Chicago.

Roma Odunze, WR, CHI: Joelho — Questionável

Impacto: Também é provável que seja uma decisão de última hora. Mude para Tyler Scott ou DeAndre Carter fora das dispensas se você estiver repentinamente preso.

Dameon Pierce, RB, HOU: Isquiotibiais — Questionável

Impacto: Cam Akers, uma ausência saudável na Semana 1, provavelmente se vestiria (e jogaria) se Pierce não pudesse.