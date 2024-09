Inativos da Semana 3 do Fantasy Football: quem entra e quem sai?

Quem você deve começar? Quem você deve deixar no banco? Para ajudar você a definir suas escalações de fantasy football e evitar começar com um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relevantes para fantasy aqui conforme os times da NFL divulgam suas listas oficiais de inativos. Quaisquer classificações citadas nesta coluna vêm de nossas classificações de equipe do ESPN Fantasy.

Os inativos oficiais de domingo devem começar a chegar aproximadamente 90 minutos antes do horário programado para o início do jogo: por volta das 11h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos matinais e às 14h30 (horário do leste dos EUA) para os jogos do final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Jogos das 13h00 horário do leste dos EUA

Keenan Allen, WR, CHI: Calcanhar — FORA

Impacto: Rome Odunze (joelho) não está no relatório de lesões, então ele e DJ Moore devem ser alvos frequentes.

Travis Homer, RB, CHI: Dedo — FORA/IR

Impacto: Khalil Herbert substitui D’Andre Swift com Roschon Johnson agora na disputa.

David Njoku, TE, CLE: Tornozelo — FORA

Impacto: Jordan Akins entrará como titular, mas os Browns provavelmente evitarão a posição de TE em seu plano de jogo.

Pierre Strong Jr., RB, CLE: Isquiotibiais — FORA

Impacto: D’Onta Foreman ficará, no mínimo, com toda a carga de trabalho de RB reserva atrás de Jerome Ford.

Jordan Love, QB, GB: Joelho — Questionável

Impacto: A falta de clareza vinda de Green Bay parece apontar para mais uma semana de Malik Willis.

Joe Mixon, RB, HOU: Tornozelo — FORA

Impacto: Cam Akers será titular pelos Texans…

Dameon Pierce, RB, HOU: Isquiotibiais — FORA

Impacto: … com Dare Ogunbowale recebendo alguns olhares de desprezo.

Michael Pittman Jr., WR, IND: Voltar — Questionável

Impacto: Embora ele não tenha treinado na sexta-feira, há relatos de que ele poderá jogar no domingo.

Justin Herbert, QB, LAC: Tornozelo — Questionável

Impacto: Ele é uma escolha certa para o jogo, mas ninguém ficará surpreso ao ver Taylor Heinicke ou Easton Stick no centro.

Joshua Palmer, WR, LAC: Cotovelo — Questionável

Impacto: Nenhum treino a semana toda? Situação instável de QB? Vá para outro lugar.

Jordan Addison, WR, MIN: Tornozelo — FORA

Impacto: Justin Jefferson (quad) está bem. Jalen Nailor é o WR2 bloqueado para os Vikings.

AJ Brown, WR, PHI: Isquiotibiais — FORA

Impacto: Isso deixa DeVonta Smith e… talvez Britain Covey como as principais opções de WR para os Eagles.

Russell Wilson, QB, PIT: Panturrilha — Questionável

Impacto: Não há razão para esperar ninguém além de Justin Fields como QB1 e Wilson como QB3 de emergência, mesmo que Wilson diga que está chegando perto.

Meu Cole Pruitt, TE, PIT: Joelho — FORA

Impacto: Talvez isso afete RB Najee Harris?

Tyjae Spears, RB, TEN: Tornozelo — Questionável

Impacto: Espera-se que jogue. Poderia muito bem começar a comer a carga de trabalho de Tony Pollard.

Graham Gano, K, NYG: Isquiotibiais — FORA

Impacto: Greg Joseph e Jude McAtamney estavam competindo esta semana para ver quem assumiria a função de chutador.

Taysom Hill, TE, NÃO: Peito — Duvidoso

Impacto: Ele treinou um pouco esta semana e, embora Hill geralmente jogue apesar de lesões, parece mais provável que veremos Foster Moreau com um aumento no uso.

Jogos das 16h00 horário do leste dos EUA

Escolhas do editor

Greg Dortch, WR, ARI: Isquiotibiais — Questionável

Impacto: Ele foi adicionado no final da semana ao relatório de lesões, mas deve jogar. Se ele não puder ir, Michael Wilson e Xavier Weaver estão bem atrás de Marvin Harrison Jr. na árvore de alvos de WR.

John Stephens Jr., TE, DAL: Isquiotibiais — Questionável

Impacto: Enquanto isso, Jake Ferguson foi removido do relatório de lesões e assumirá as funções de TE1 do Dallas.

Isaiah Williams, WR, DET: Abdômen — Questionável

Impacto: Amon-Ra St. Brown (quad) parece estar pronto para jogar, então Williams não é um fator.

Davis Allen, Texas, Lar: Voltar — FORA

Impacto: Colby Parkinson tem ainda menos concorrência para alvos de passe neste ataque esgotado dos Rams.

Joshua Karty, K, LAR: Virilha — Questionável

Impacto: Quem não está machucado nos Rams? Tanner Brown chutaria se Karty não pudesse.

Cooper Kupp, WR, LAR: Tornozelo — FORA

Impacto: Kupp evitou se juntar a Puka Nacua no IR, mas ele provavelmente não jogará por mais algumas semanas. Demarcus Robinson lidera um grupo heterogêneo de opções de WR.

Raheem Mostert, RB, desaparecido em ação: Peito — Duvidoso

Impacto: Jeff Wilson Jr. pode ter algumas chances com o principal running back De’Von Achane.

Malik Washington, WR, desaparecido em ação: Quadriciclo — Duvidoso

Impacto: Braxton Berrios terá pelo menos mais uma semana de ação como WR3 de Miami.

Kenneth Walker III, RB, SEA: Oblíquo — Duvidoso

Impacto: É Zach Charbonnet, até o fim.

Faraó Brown, TE, SEA: Pé — Questionável

Impacto: Noah Fant (dedo do pé) também não está 100%, mas provavelmente será a melhor opção de TE.

Deebo Samuel Sr., WR, SF: Panturrilha — FORA

Impacto: Jauan Jennings será titular para complementar Brandon Aiyuk.

George Kittle, Texas, São Francisco: Isquiotibiais — FORA

Impacto: Eric Saubert o substituirá no grupo, mas ele não deve estar nem perto de suas escalações de fantasia.

Jogo de domingo à noite

Isiah Pacheco, RB, KC: Perna — FORA/IR

Impacto: Keaontay Ingram foi promovido do elenco de treino. Carson Steele e Samaje Perine provavelmente dividirão os toques. O recém-contratado Kareem Hunt não está pronto.