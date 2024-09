Incapacidade 60 VA: Quais condições são elegíveis para benefícios de incapacidade 60 VA?

EO governo dos EUA oferece assistência financeira a indivíduos com deficiências por meio do Seguro de Invalidez da Previdência Social (SSDI), mas a qualificação pode ser complicada. O SSDI é para pessoas cuja condição médica as impede de trabalhar por um ano ou mais.

A Administração da Previdência Social (SSA) deixa claro que incapacidades de curto prazo ou parciais não se qualificam para esses benefícios. Como a SSA declara, “Os benefícios geralmente continuam até que você possa trabalhar novamente em uma base regular.”

Então, e aqueles com uma taxa de incapacidade de 60%? Veteranos com 60% de incapacidade relacionada ao serviço são elegível para vários benefícios significativos além de apenas assistência financeira. Para começar, eles recebem assistência médica gratuita e medicamentos prescritos do VA, juntamente com um subsídio de viagem para cobrir os custos de ida ao VA ou a instalações de saúde autorizadas pelo VA para suas consultas agendadas. Isso pode realmente aliviar o fardo financeiro ao gerenciar uma condição crônica.

Uma das grandes vantagens para veteranos nesse nível de deficiência é a isenção da taxa de financiamento VA ao garantir um empréstimo imobiliário VA. Isso é uma verdadeira economia de dinheiro se você estiver procurando comprar ou refinanciar uma casa. Os veteranos também têm uma preferência de 10 pontos na contratação federal, o que aumenta suas chances de conseguir empregos no governo. A “Autoridade de Contratação Direta” facilita a transição de volta ao emprego quando você estiver pronto.

Maximizando sua classificação de incapacidade de 60%

Para aqueles cuja deficiência os impede de trabalhar, o O benefício individual de desemprego entra em ação. Isso garante que os veteranos recebam uma compensação de 100% da taxa de incapacidade, mesmo que sua classificação seja de 60%desde que não possam trabalhar devido à sua deficiência. Os dependentes também se beneficiam, com compensação adicional e acesso a Assistência Educacional para Dependentes se a condição do veterano for considerada permanente e o tornar desempregado.

Outros benefícios notáveis ​​para veteranos com incapacidade de 60% incluir cuidados dentários se for considerado desempregadoprivilégios de comissário e câmbio (pessoalmente ou online), e até mesmo subsídios para sepultamento e lote. Essas vantagens oferecem uma gama de benefícios financeiros e de estilo de vida, tornando a vida diária um pouco mais fácil.

Quando se trata das taxas mensais básicas para uma incapacidade de 60%, veteranos sem dependentes recebem $ 1.361,88, enquanto aqueles com cônjuge recebem $ 1.486,88. São feitos acréscimos para aqueles com pais ou filhos, e também há um valor extra se o cônjuge estiver recebendo Assistência e Assistência, o que acrescenta US$ 114 a mais aos seus benefícios mensais.

Como sempre, é importante monitorar o status e as necessidades específicas dos seus dependentes para garantir que você esteja maximizando seus benefícios.