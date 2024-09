Incapacidade de VA para enxaquecas: VA realiza testes para confirmar seu diagnóstico de enxaqueca?

Enxaquecas são mais do que apenas dores de cabeça dolorosas – podem ser uma condição séria que impacta muito a vida diária dos veteranos. Muitos veteranos sofrem de enxaquecas devido ao seu serviço, e estas enxaquecas podem levar a desafios económicos e físicos, tornando mais difícil manter um emprego estável ou mesmo realizar tarefas diárias.

Uma vez que as enxaquecas são consideradas uma deficiência ligada ao serviço pelo VA, os veteranos podem candidatar-se a benefícios por invalidez, com classificações muitas vezes começando em 30% ou mais, dependendo da gravidade e frequência dos ataques.

Enxaquecas são causadas por alterações químicas no cérebro e são frequentemente acompanhadas por sintomas como náuseas, vômitos, tonturas e extrema sensibilidade à luz e ao som. Para alguns, as enxaquecas incluem “auras”, que pode envolver distúrbios visuais ou sensações de formigamento.

“As enxaquecas podem durar de algumas horas a alguns dias, deixando os indivíduos completamente acamados”, observa um especialista. Embora os medicamentos possam ajudar a controlar esses sintomas, sua eficácia varia.

Dicas para veteranos que buscam indenização

Quando os veteranos solicitam benefícios por invalidez VA, eles são obrigados a passar por um Remuneração e Pensão (C&P) exame, uma etapa fundamental para determinar sua elegibilidade. É fundamental estabelecer uma ligação de serviço, o que pode envolver a demonstração de que as enxaquecas foram causadas ou agravadas por condições específicas durante o serviço militar.

Por exemplo, as enxaquecas podem ser desencadeadas pela exposição a ruídos altos, explosões ou produtos químicos perigosos durante o serviço. Veteranos que sofrem de TEPT, depressão ou lesões cerebrais traumáticas (TCE) também podem desenvolver enxaquecas como uma deficiência secundária relacionada com os serviços.

O VA classifica as enxaquecas com base na frequência dos ataques de “prostração”, que são definidos como episódios tão graves que deixam os indivíduos incapazes de realizar atividades normais. As classificações variam de 0% (para ataques menos frequentes) a 50% (para ataques frequentes e prolongados que levam a dificuldades econômicas). Os veteranos podem reforçar as suas reivindicações mantendo um diário detalhado dos seus sintomas e reunindo declarações de familiares ou colegas de trabalho que possam atestar o impacto da doença.

Para aqueles cujas enxaquecas são avaliadas em 50% ou mais, também podem qualificar-se para benefícios de Desempregabilidade Individual por Incapacidade Total (TDIU) se a sua condição os impedir de manter um emprego remunerado. Isto proporciona o apoio financeiro equivalente a uma classificação de incapacidade de 100%, oferecendo alívio aos veteranos que lutam com os efeitos debilitantes das enxaquecas.