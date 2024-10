Incêndio químico na Geórgia deixa 90.000 abrigos no local após enorme nuvem de fumaça

Reproduzir conteúdo de vídeo





Mais de 90.000 residentes da Geórgia foram obrigados a se abrigar no local depois que um grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos gerou uma nuvem de fumaça muito alta… que poderia ser facilmente vista a quilômetros de distância.

Enquanto cerca de 17.000 residentes foram evacuados da área, inúmeros outros foram instados a ficar em casa, fechar as janelas e portas e desligar o ar condicionado… dado o estado da qualidade do ar após o incêndio de domingo na fábrica da BioLab em Conyers, Geórgia.

O governo do condado de Rockdale disse que a Agência de Proteção Ambiental e a Divisão de Proteção Ambiental do estado “revelaram que o cloro irritante e prejudicial” foi detectado no ar após o incêndio… que teria sido provocado por um aspersor com defeito.

De acordo com Chefe dos bombeiros do condado de Rockdale Mariana McDanielo incêndio começou por volta das 5h de domingo, quando a água se misturou com um produto químico reativo à água na usina.

Tanto o chefe dos bombeiros quanto o BioLab – a divisão de cuidados com a água de piscinas e spas da KIK Consumer Products – disseram que não houve feridos no incêndio… embora os funcionários estivessem dentro da fábrica no momento do incêndio.

O mau funcionamento cresceu para uma nuvem de fogo… que você pode ver no vídeo angustiante acima, e levou as autoridades a fechar a Interestadual 20 durante todo o domingo.

A rodovia foi reaberta na manhã de segunda-feira… embora as estradas nas áreas vizinhas ainda permaneçam fechadas.

O incêndio em si foi contido no final da tarde de domingo, com a empresa observando que está trabalhando em estreita colaboração com os socorristas e as autoridades locais.