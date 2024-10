Incidentes com torcedores se tornam o principal assunto do clássico de Madri

68h30 foi o horário no placar do estádio – pouco antes das 22h30, horário local – em que o clássico de domingo entre Atlético Madrid e Real Madrid foi suspenso.

Quatro minutos antes, Éder Militão tinha colocado o Real Madrid a vencer por 1-0 no Metropolitano. Agora, as duas equipes desciam cedo pelo túnel, faltando mais de 20 minutos para o final do jogo.

Pouco depois do gol de Militão, torcedores do Atlético do outro lado do estádio, conhecido como “Fundo Sul” – a ponta sul – começou a jogar objetos no campo em direção ao goleiro do Real Thibaut Courtois. Courtois, que é ex-jogador do Atlético, comemorou com entusiasmo o gol de Militão. Foram jogados isqueiros, garrafas plásticas e pelo menos uma de plástico saco, seu conteúdo não está claro.

Courtois chamou a atenção do árbitro Mateo Busquets Ferrer, entregando-lhe um isqueiro recolhido no gramado. O árbitro atravessou-se para falar com o delegado da partida, na linha lateral, e pouco depois foi feito um primeiro aviso à torcida, pelos alto-falantes do estádio: “Se esse comportamento não parar, o jogo será suspenso”.

Por um breve momento, o jogo recomeçou. Mas mais objetos foram lançados. Mais uma vez, Courtois parou para recuperá-los e o jogo foi interrompido. Desta vez, Busquets Ferrer foi falar com os treinadores das duas equipas, Diego Simeone e Carlo Ancelotti.

“Foi a decisão correta do árbitro”, disse Ancelotti mais tarde. “Foi a coisa certa a fazer. Ninguém gosta de parar o jogo, mas penso que o árbitro fez bem.”

Simeone e dois dos jogadores mais experientes do Atlético, o capitão Koke e o zagueiro José María Giménez, foram falar diretamente com alguns torcedores atrás do gol. Câmeras de TV mostraram dois homens no meio da multidão usando balaclavas.

“Foi um momento de muita tensão”, disse Koke ao DAZN mais tarde. “Isso não pode acontecer num campo de futebol, mas não podemos culpar todo mundo por causa de quatro [people].”

“Pense no clube, pense no seu time”, disse Simeone em entrevista coletiva após a partida, quando questionado sobre o que essas conversas envolveram. “Você não está ajudando o time. Eles disseram que não foi culpa deles. Disseram que foram provocados.”

jogar 0:51 Atlético-Real Madrid suspenso após torcedores jogarem isqueiros no campo Jogadores do Atlético de Madrid e do Real Madrid voltam ao vestiário após torcedores jogarem objetos no campo.

Ao todo, três advertências foram transmitidas aos torcedores pelo alto-falante do estádio, pedindo-lhes que parassem. Quando não foram atendidos, Busquets Ferrer mandou as equipes de volta aos vestiários. O jogo seria suspenso por 10 minutos iniciais, foram informados aos torcedores. Se os incidentes não cessassem, seria pausado indefinidamente.

Alguns torcedores, inclusive aqueles com crianças pequenas, puderam ser vistos saindo de seus assentos. O jogo estava programado para terminar bem depois das 23h, na noite de domingo.

Com 68h30 de volta no relógio, após uma espera de 15 minutos, as equipes saíram novamente do túnel. Após um breve aquecimento dos jogadores, o jogo recomeçou às 22h45.

Compreensivelmente, a partida demorou algum tempo para recomeçar. A atmosfera era plana. Simeone sinalizou para a multidão fazer barulho. No final, houve algum drama tardio. Ángel Correa empatou, fazendo o 1-1 aos 95 minutos, para alegria dos adeptos da casa. Em seguida, Marcos Llorente foi expulso. Mas toda a conversa depois do jogo foi sobre a paralisação, o que ela diz sobre este jogo e onde deveria estar a culpa. Falando posteriormente à mídia, tanto Simeone quanto Koke sugeriram que Courtois foi, pelo menos parcialmente, responsável pelo que aconteceu.

O empate em 1 a 1 entre Atlético Madrid e Real Madrid foi temporariamente suspenso devido a torcedores que jogaram objetos no campo. (Foto de Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images)

“Todos nós temos que ajudar”, disse Simeone ao DAZN, falando ao lado do campo. “Obviamente, os torcedores jogando isqueiros – como aconteceu no Bernabéu, quando Courtois era nosso jogador e foi atingido na cabeça por um isqueiro. [in 2013] – não está certo. Mas nós, os protagonistas, não ajudamos quando provocamos os torcedores… Temos que saber como podemos comemorar um gol, sem olhar para a arquibancada, com esses gestos.”

“Como jogadores, temos que ser mais inteligentes”, disse Koke.

Nas coletivas de imprensa pós-jogo, ambos repetiram a avaliação. “Isso não justifica, mas nós, como protagonistas, também podemos ajudar, para garantir que as pessoas não reajam assim”, disse Simeone. “Isso não justifica, mas tome cuidado com o que fazemos, inclusive eu.” Ancelotti não quis iniciar uma discussão sobre que medidas adicionais deveriam ser tomadas. “Sou apenas um treinador de futebol”, disse ele. “Eu controlo o lado esportivo.”

Uma hora e meia após o apito final, o Atlético divulgou um comunicado do clube com palavras fortes. Eles condenaram o lançamento de objetos da torcida, disseram que colaboravam com a polícia e que um dos torcedores supostamente envolvidos já havia sido identificado. Eles aplicariam as regras internas do clube sobre o assunto para esses “casos muito graves”, disseram.

O veredicto de uma proporção significativa dos 70 mil torcedores do Atlético que lotaram o Metropolitano para o clássico também foi claro.

Terminado o jogo, enquanto os jogadores do Atlético davam uma volta em campo como de costume, agradecendo o apoio da torcida, chegaram ao Fondo Sur. Enquanto os jogadores aplaudiam aquele final, o resto do estádio apitou.