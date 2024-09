Incrível nocaute de 13 segundos no BKFC 66 ganha aprovação de Conor McGregor

Julio Perez acaba de conseguir um nocaute que chamou a atenção de seu chefe Conor McGregor.

Mas na sexta-feira à noite no BKFC 66 em Hollywood, Flórida, Julio Perez conseguiu um nocaute sensacional em Devonte Jeffery, derrubando-o de cara com uma combinação de socos em apenas alguns segundos de luta. Milagrosamente, Jeffery de alguma forma quase conseguiu se levantar para retomar a luta, mas o árbitro sabiamente interrompeu a luta em apenas 13 segundos de ação.

Claro, uma luta que terminou em apenas 13 segundos certamente chamaria a atenção de Conor McGregor e, pouco depois, o coproprietário do BKFC foi às redes sociais para elogiar Perez e sua finalização espetacular.

McGregor teve uma das finalizações mais icônicas da história do UFC, nocauteando o campeão peso-pena José Aldo em apenas 13 segundos para conquistar o título indiscutível dos penas no UFC 194. Continua sendo a finalização mais rápida em uma luta pelo título do UFC.