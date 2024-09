Influenciador Miguel Angel Aguilar baleado no rosto durante tentativa de assalto

Miguel Ángel Aguilar – um influenciador ligado aos Kardashians – foi levado às pressas para o hospital na sexta-feira depois de levar um tiro no rosto durante uma suposta tentativa de roubo.

Fontes policiais disseram ao TMZ… Miguel teria sido seguido até sua casa por um grupo de quatro homens ontem à tarde – que o abordaram, armados com armas, quando ele saiu do carro.

Disseram-nos que ocorreu algum tipo de briga – com fontes dizendo que os homens tentaram levar o Rolex de Aguilar – que foi quando ele levou um tiro no rosto.

Vale ressaltar… pouco tempo depois, um homem com um ferimento de bala nas costas chegou ao hospital onde morreu, segundo nos disseram. A polícia ainda está investigando, mas nossas fontes dizem que é possível que este homem esteja envolvido no roubo – embora não tenham certeza no momento.