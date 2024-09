Inglaterra pode enfrentar proibição da UEFA e da Euro por regulador governamental

A Inglaterra e os times de futebol ingleses podem ser removidos das competições da UEFA se um novo regulador for considerado “interferência do governo” no esporte.

Em uma carta enviada pela UEFA à secretária de cultura do Reino Unido, Lisa Nandy, o órgão dirigente do futebol europeu levantou preocupações sobre um regulador independente de futebol (IFR) proposto no futebol inglês. O órgão regulador garantirá a sustentabilidade financeira dos clubes e impedirá que os times se juntem a competições independentes como a Superliga Europeia.

Os regulamentos da UEFA determinam que não deve haver interferência governamental na gestão do futebol.

“Temos regras específicas que protegem contra isso, a fim de garantir a autonomia do esporte e a imparcialidade da competição esportiva; a sanção final para isso seria excluir a federação da UEFA e as equipes da competição”, escreveu o secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, em sua carta, que foi vista pela Associated Press.

A Inglaterra, que terminou como vice-campeã nos dois últimos Campeonatos Europeus, será co-anfitriã da edição de 2028 do torneio.

Se a UEFA impusesse sua sanção final de excluir a English Football Association, o time da Inglaterra seria impedido de competir na Eurocopa. Isso também poderia significar que os clubes da Premier League seriam impedidos de participar da Champions League e de outras competições.

O Football Governance Bill do governo do Reino Unido daria a um regulador independente poderes para salvaguardar o futuro dos clubes. Ele inclui testes reforçados sobre quem pode administrar ou possuir clubes.

Na carta, a UEFA disse: “Normalmente, a regulamentação do futebol deve ser gerenciada pela federação nacional”.

A entidade disse estar preocupada com o que descreveu como “aumento do escopo” por parte de um regulador em áreas além da “sustentabilidade financeira de longo prazo dos clubes e ativos patrimoniais”.

A UEFA disse que se todos os países estabelecessem reguladores com poderes de amplo alcance, isso prejudicaria sua capacidade de manter uma governança eficaz em toda a Europa. Ela quer que o regulador da Inglaterra seja “estritamente limitado” à sustentabilidade financeira de longo prazo dos clubes e ativos patrimoniais.

Um porta-voz do governo do Reino Unido disse: “O Projeto de Lei de Governança do Futebol estabelecerá um novo Regulador Independente do Futebol que colocará os fãs de volta no centro do jogo e abordará problemas fundamentais de governança para garantir que o futebol inglês seja sustentável para o benefício das comunidades dos clubes no futuro.”