Início de ouro de Erling Haaland prova necessidade de descanso – FIFPRO

Um relatório da FIFPRO descobriu que jogadores de futebol de alto nível estão sob crescente “estresse mental” devido à carga de trabalho dos jogos, com o início de temporada “mecânico” de Erling Haaland no Manchester City provando a necessidade de um período prolongado de descanso.

Haaland, de 24 anos, começou a temporada da Premier League com sete gols em três jogos pelo time de Pep Guardiola, após uma pausa completa de verão devido à falha da Noruega em se classificar para a Euro 2024.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Por outro lado, no entanto, tanto Jude Bellingham (Real Madrid) quanto Phil Foden (City) já perderam jogos de clubes por lesão ou fadiga nesta temporada, depois que sua campanha na Euro 2024 com a Inglaterra durou até a final em Berlim, em 14 de julho.

Haaland, Bellingham e Foden estão programados para jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no final desta temporada — um torneio de 32 jogos nos Estados Unidos que termina em 13 de julho de 2025 — o que fará desta a temporada de clubes mais longa da história.

O estudo da FIFPRO descobriu que os jogadores de futebol de elite agora têm apenas 12% do ano civil de folga — menos de um por dia por semana — com o ex-atacante do City Julián Álvarez, agora no Atlético de Madrid, emergindo como o jogador mais ocupado do mundo na temporada passada, com 75 aparições e 83 inclusões em convocações para jogos pelo clube e seleção.

E depois de pesquisar as estrelas da Premier League, Maheta Molango, CEO da Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Inglaterra (PFA), disse que o início de temporada de Haaland mostra por que os jogadores precisam de mais descanso.

“Achei impressionante a diferença que houve em termos de feedback das pessoas que tiveram férias adequadas e das que não tiveram férias adequadas”, disse Molango. “E a linguagem corporal e as palavras que eles escolheram ao falar conosco foram uma diferença tão grande.

“Para nós na Inglaterra, temos um exemplo muito claro em Erling Haaland. Foi muito bom ir a um vestiário e ouvir alguém [Haaland] dizer a você: ‘Eu estava com saudades de estar de volta, estava com saudades de poder treinar novamente e estou animado, estou motivado, estou aqui.’

Erling Haaland marcou três gols consecutivos na Premier League após um longo verão de descanso. HENRY NICHOLLS/AFP via Getty Images

“Isso foi na pré-temporada e agora você vê os resultados. Quero dizer, ele está voltando à máquina que vimos quando ele se juntou a nós na Inglaterra e acho que provavelmente é algo muito parecido com Mohamed Salah — ele também teve o descanso adequado e você pode ver que ele é novamente a melhor versão de Mo.

“Foi muito revelador para mim ver qual foi o feedback das pessoas com o descanso adequado, como elas estavam ansiosas para voltar e como estão se saindo agora a partir do feedback das pessoas que não tiveram o descanso e você pode ver como elas parecem destruídas. Elas pareciam cansadas antes mesmo de começar a temporada, o que para nós é muito preocupante.”

Embora o número de jogos disputados pelos principais jogadores esteja aumentando, a FIFPRO disse acreditar que a verdadeira medida da atividade de um jogador de futebol deve agora ser medida pelas aparições no elenco — jogos disputados e aqueles para os quais viajou como membro do elenco — devido às exigências impostas aos jogadores pelo esforço mental e também pelas exigências físicas.

“É uma verdadeira progressão para nós olhar para a inclusão do elenco em vez de apenas minutos de jogo”, disse Darren Burgess, consultor da FIFPRO e ex-treinador de desempenho do Liverpool e do Arsenal. “Porque antes, se você olhasse para Phil Foden saindo do banco por sete minutos, você pensaria, bem, isso não é tanto.

“Mas o jogo pode ser um jogo europeu às 20h ou uma partida de copa no meio da semana. Ele teve que viajar, potencialmente internacionalmente, para isso. Na maioria das vezes, quando você viaja para jogos europeus, você fica naquele país durante a noite e volta no meio do dia no dia seguinte ou, mais comumente, você viaja, porque os jogadores querem dormir em suas próprias camas e frequentemente chegam mais três ou quatro da manhã.

“Então, durante sete minutos de jogo, aquele jogador, neste caso Phil Foden, experimentaria todo o estresse envolvido na viagem, sem dormir, o impacto de ter que treinar no dia seguinte.

“Então, essa é realmente uma métrica muito melhor e mais holística do que apenas os minutos da partida, porque o estresse no corpo é o que conhecemos, mas o que a pesquisa está nos dizendo agora, porque podemos medi-lo, é que o estresse mental é igual ao estresse físico, e podemos observar o cérebro por meio de ressonância magnética funcional e saber disso.

“Esses jogadores estão claramente passando por um alto grau de estresse mental assistindo ao jogo, imaginando se vão entrar ou sair do banco. Dormir mal é igual a desempenho ruim e risco de lesão também. Então é uma métrica muito mais precisa.”

A FIFPRO e os sindicatos de jogadores das principais ligas da Europa iniciaram uma ação legal contra a FIFA em junho, acusando a entidade máxima do futebol mundial de “abuso de seu domínio” no jogo.

O caso está em andamento e ainda pode impactar o Mundial de Clubes, com o CEO da PFA, Molango, acrescentando que o número de jogos impostos aos principais clubes faz desta uma temporada “definitiva” para o futuro do futebol.

“Esta temporada será a temporada decisiva”, disse Molango. “Esta temporada será a temporada em que isso simplesmente não fará sentido, não importa como você olhe para isso, e é por isso que é tão importante que falemos sobre isso nesta temporada.

“Por vários anos e meses, temos alertado sobre o que aconteceria e acho que este ano teremos alguns exemplos muito reveladores do que não deveria ter acontecido no futebol.”