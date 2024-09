Insiders da NBA analisam as maiores questões sobre a negociação de grande sucesso entre Knicks e Timberwolves

O último fim de semana da entressafra nos traz outro acordo revolucionário envolvendo duas equipes com aspirações às finais da NBA.

Karl-Anthony Towns se juntará ao New York Knicks, com Julius Randle e Donte DiVincenzo indo para o Minnesota Timberwolves, disseram fontes à ESPN. Os Timberwolves também adquirirão uma escolha protegida entre os 13 primeiros colocados em 2025 dos Knicks, com o Charlotte Hornets recebendo uma compensação preliminar para facilitar todo o acordo.

Towns passou nove temporadas em Minnesota desde que foi escolhido como o número 1 em 2015. O quatro vezes grande jogador do All-Star teve média de 22,9 pontos e se reunirá com o técnico Tom Thibodeau, por quem jogou de 2016 a 2019.

Randle, três vezes atacante All-Star, está afastado dos gramados desde janeiro devido a uma lesão no ombro direito que posteriormente exigiu uma cirurgia em abril. DiVincenzo, um atirador veterano há seis anos, terminou a última temporada com recordes de carreira em jogos disputados (81) e porcentagem de 3 pontos (40%).

Aqui está o que nossos membros da NBA estão ouvindo de toda a liga sobre a mudança de grande sucesso.

O que os membros da liga estão dizendo sobre a adaptação de Towns em Nova York?

Ramona Shelburne: A maior necessidade dos Knicks era o pivô, após a saída de Isaiah Hartenstein e a lesão de Mitchell Robinson, e eles acabaram de preenchê-lo com um pivô entre os cinco primeiros da liga. Towns deve ajudar a equilibrar a pontuação e espaçar a quadra com sua carreira de 39% de arremessos de 3 pontos.

Chris Herring: Isso obviamente aborda a questão dos Knicks sobre quem manterá a posição central, que foi escassa depois de perder Hartenstein na free agency e da cirurgia no tornozelo de Robinson, que deverá segurá-lo pelos próximos meses. Towns dá a Nova York um espaço incrível – e marcando golpes como número 2 – no ataque, e ele tem experiência em jogar no sistema defensivo de Thibodeau. Mas, à primeira vista, falta-lhe o estilo físico robusto que jogadores como Randle e DiVincenzo trouxeram para o time.

Karl-Anthony Towns jogou pelo técnico do New York Knicks, Tom Thibodeau, de 2016 a 2019 em Minnesota. (Foto de Brian Rothmuller/Icon Sportswire)

Bobby Marks: Sem costura é uma palavra que uma equipe me descreveu sobre o ajuste de Towns. Os Knicks estavam desesperados para conseguir um centro. Towns não apenas preenche essa lacuna, mas também dá a Nova York um verdadeiro trecho 5. Towns é um dos quatro jogadores com média de 20 pontos, 50% de arremessos e 40% de 3 pontos na última temporada. Considere também que Towns já tem um nível de conforto jogando por Thibodeau, depois de passar três anos com o técnico dos Knicks em Minnesota.

O que os membros da liga estão dizendo sobre a adaptação de Randle em Minnesota? Este é o seu destino final?

Shelburne: Este comércio é possível porque Naz Reid se desenvolveu muito bem. Ele provavelmente ainda sai do banco, e há dúvidas sobre o espaçamento com Randle e Rudy Gobert, mas o técnico do Wolves, Chris Finch, é fã de Randle, tendo-o treinado para uma temporada de estreia em Nova Orleans em 2018-19.

Herring: Que os Lobos estão adotando uma abordagem mais ampla. Randle pretende permanecer em Minnesota, já que poderá cancelar o contrato após esta temporada. Essa realidade dá a Minnesota muito mais flexibilidade financeira do que tinha sob o enorme contrato de Towns, que ultrapassa US$ 220 milhões. Também é digno de nota que este acordo não envolve apenas Towns e Randle. DiVincenzo foi fantástico na temporada passada e terminou em terceiro lugar no campeonato em cestas de 3 pontos, atrás de Stephen Curry e Luka Doncic. Ele tem um dos contratos de melhor valor da NBA e será uma parte fundamental da rotação dos Wolves.

Marks: Se o mandato de Randle em Minnesota é de curto prazo ou parte do futuro. Randle tem uma opção de jogador de US$ 30,9 milhões para a próxima temporada e pode se tornar um agente livre. Ele é elegível para assinar uma extensão de quatro anos no valor de US$ 181 milhões, seis meses após a conclusão da negociação. Por enquanto, Randle dá ao Minnesota um atacante All-NBA para complementar Gobert e melhorar a flexibilidade do elenco no futuro. Antes de machucar o ombro na temporada passada, Randle fez 19 jogos consecutivos de 20 pontos, a sequência mais longa de sua carreira.

O maior vencedor neste negócio é ____?

Shelburne: Os Knicks – que não fizeram nada além de apostar tudo neste verão negociando por Mikal Bridges, estendendo Jalen Brunson e OG Anunoby e agora adquirindo Towns. Eles agora têm três estrelas genuínas, todas na mesma linha do tempo. Sim, eles estão contra o segundo avental e esgotaram o seu capital de recrutamento. Mas na NBA de hoje, isso é o melhor que uma equipe pode se posicionar para competir por vários anos.

Herring: Posso usar uma tábua de salvação aqui? A verdade é que eu tenho nenhuma pista ainda. Fiquei animado para ver como os Knicks ficariam com Bridges na escalação, que agora incluirá Towns em vez de Randle e DiVincenzo – um visual e estilo muito diferentes. Eu gosto que Minnesota simplifique sua ampla rotação de big man e que tenha mais pontuação de ala à sua disposição agora. Também terá mais flexibilidade de limite no futuro. Mas não consigo superar o quão grande isso é para ambos os clubes, que pareciam estar em uma trajetória ascendente sem esses acordos. Estarão entre as equipes mais interessantes da associação nesta temporada.

Marks: Posso responder a esta pergunta em junho? Os Knicks continuam apostando tudo em seu elenco, primeiro negociando cinco escolhas de primeira rodada por Bridges e depois absorvendo o salário de US$ 220 milhões devido a Towns. O lado positivo, porém, é que Nova York não teve que trocar o guarda reserva Deuce McBride como parte do acordo e ainda tem Josh Hart saindo do banco. Quanto ao Minnesota, eles ainda são um dos quatro primeiros times do Oeste, mas até onde isso vai depende da saúde de Randle. Randle passou por uma cirurgia artroscópica no tornozelo esquerdo em abril passado e, mais recentemente, passou por uma cirurgia de final de temporada para reparar a luxação do ombro que sofreu em janeiro. A adição de DiVincenzo traz estabilidade e arremesso de perímetro para um jovem banco de Minnesota. No ano passado com o New York, DiVincenzo fez 283 arremessos de 3 pontos, o maior número em uma temporada na história do Knicks. Seus 241 arremessos de três pontos na temporada passada foram os maiores da NBA, de acordo com o Second Spectrum.

O maior ponto de interrogação restante é ____?

Shelburne: Se os Knicks têm o suficiente agora para destronar o Boston Celtics e superar os outros candidatos no Leste. Eles estão claramente mais talentosos agora, depois das oscilações de home run fora da temporada. Mas agora que apostaram tudo, este grupo tem que produzir porque os Knicks esgotaram quase todos os seus recursos e flexibilidade.

Donte DiVincenzo passou uma temporada no New York Knicks e teve uma média de 15,5 pontos, a maior média de sua carreira, e acertou 40,1% de além do arco. Brad Penner-USA TODAY Sports

Arenque: Existem alguns, honestamente. Como Randle – que às vezes dá arremessos imprudentes e dribla no trânsito – combina com Anthony Edwards no chão? Será que Towns se encaixará naturalmente ao lado de seus companheiros físicos dos Knicks?

Marks: O que mais Nova York está enviando no comércio? Como Nova York já ultrapassou o primeiro avental, não é permitido retomar o contrato de Towns sem enviar salário adicional além de Randle e DiVincenzo. Conforme relatou Tim Bontemps, os Hornets fazem parte desse comércio e vão absorver salário adicional. Os Knicks e Hornets ainda estão acertando os detalhes de quem está envolvido. Semelhante a quando Nova York concordou em adquirir a Bridges no final de junho, espera-se que mais jogadores estejam envolvidos.

Como será lembrada a gestão de Towns em Minnesota?

Shelburne: Carinhosamente, mas incompleto. Ele esperou muito tempo para jogar com uma co-estrela como Edwards. Teria sido bom ver esta equipe ter mais uma chance após as finais da conferência da temporada passada. Mas Towns não estava mais na mesma linha do tempo que o núcleo jovem dos Wolves e ele ganhou muito para permanecer no novo CBA. É importante notar que ele nunca pediu uma troca ou reclamou de estar em Minnesota – o que é um grande motivo pelo qual a equipe o enviou para uma situação que o deixaria feliz.

Herring: Como alguém extremamente talentoso e que desempenhou um papel importante no começo da mudança das coisas para os Lobos. Aparentemente, ele nunca foi a estrela principal para virar a maré – foi mais Jimmy Butler e, eventualmente, Edwards – mas poucos grandes homens da liga foram melhores durante o período do ex-número 1 em Minnesota. Além do que fez em quadra, ele mostrou uma vulnerabilidade incomum em 2020 e 2021, principalmente depois de perder a mãe e outros sete parentes para o COVID-19.

Marcas: Como um futuro membro do Hall da Fama que finalmente trouxe estabilidade a uma franquia perdedora. Desde que foi convocado em 2015, Towns passou por inúmeras mudanças de treinador (três desde que o atual técnico Chris Finch foi contratado) e intermináveis ​​idas à loteria. Ele terminará sua passagem por Minnesota atrás apenas de Kevin Garnett em pontos marcados para a franquia.

Como será lembrada a gestão de Randle em Nova York?

Shelburne: Até sua lesão no ano passado, Randle era um Ironman. Ele jogou duro em todos os jogos. Duas coisas muito valorizadas pelo técnico do Knicks, Thibodeau. Ele tinha falhas e às vezes não lidava bem com a multidão. Mas ele acabou superando muito isso e conquistou o respeito da franquia e da cidade. Ele foi uma espécie de prêmio de consolação depois que os Knicks não conseguiram Kevin Durant como agente livre em 2019. Mas ele superou em muito as expectativas iniciais para se tornar um candidato a MVP em 2020.

Herring: De várias maneiras, será semelhante à forma como os fãs dos Wolves viram a gestão de Towns. Randle às vezes apresentava muitas falhas, especialmente no início de sua estada em Nova York. Mas sua ética de trabalho e melhorias nas quadras ajudaram os Knicks a superar o que havia sido o desempenho mais sombrio da liga nas duas décadas anteriores. Ele fez parte de dois times All-NBA e muitas vezes parecia ser a opção número 1 antes de lutar muito várias vezes na pós-temporada. Randle esperava reescrever sua narrativa pós-temporada na temporada passada ao lado de seu colega Jalen Brunson, mas o atacante sofreu uma luxação no ombro no final de janeiro e, após a reabilitação, não conseguiu retornar ao time. Ainda assim, em escala individual, ele superou as expectativas que os fãs tinham quando os Knicks o contrataram em 2018.

Marcas: Inacabado. Sim, Randle foi nomeado All-NBA três vezes pelo New York, mas a maioria dos fãs se lembrará de suas deficiências nas séries de playoffs de Atlanta e Miami, que contribuíram para um longo período de decepções pós-temporada para os Knicks.