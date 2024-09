Inter Miami adquire goleiro argentino Óscar Ustari

O Inter Miami está pronto para contratar o goleiro argentino Óscar Ustari como agente livre, disse uma fonte à ESPN.

Ustari jogou pela última vez pelo Audax Italiano, da primeira divisão chilena, antes de ser dispensado do elenco no meio da temporada. Agora, ele chegará à MLS como substituto do goleiro titular Drake Callender, do Inter Miami.

Ustari começou sua carreira no Independiente, passando duas temporadas na primeira divisão argentina até se transferir para o Getafe, da LaLiga, em 2007. No exterior, o goleiro atuou no Almería e no então time da Premier League, o Sunderland.

Ele também atuou pelos times Atlas e Pachuca da Liga MX, somando 169 aparições no México.

Internacionalmente, Ustari fez parte do elenco da Argentina do ex-técnico Jose Pekerman para a Copa do Mundo FIFA de 2006 e se juntou à equipe Sub-23 nas Olimpíadas de Verão de 2008 em Pequim. Ele administrou duas aparições na equipe principal e três aparições em jogos olímpicos no geral pela Argentina.

Ustari está pronto para se juntar a um time dominante do Inter Miami sob o comando do técnico Gerardo Martino. Os Herons lideram a classificação da Eastern Conference e do Supporters’ Shield com 59 pontos em 27 jogos.

O Inter Miami continua no caminho para quebrar o recorde da liga de mais pontos registrados durante a temporada regular, uma marca estabelecida pelo New England Revolution quando atingiu 73 pontos em 2021.

O Inter Miami retorna à ação após a pausa internacional no sábado, 14 de setembro, com um jogo em casa contra o Philadelphia Union no Chase Stadium.