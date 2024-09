Internacionais retribuem favor, varrem os EUA e empatam a Presidents Cup

MONTREAL – Tony Finau sentiu uma grande mudança quando pisou no primeiro tee na sexta-feira na Presidents Cup. A arquibancada em formato de ferradura estava lotada e barulhenta. A galeria ficava a quatro profundidades do primeiro fairway. A vibração era totalmente diferente.

A maior diferença foram os placares. Eles mudaram do vermelho para o dourado.

Todos eles.

Em uma reviravolta impressionante no Royal Montreal, os Internacionais inverteram o roteiro da equipe dos EUA ao vencer a sessão de foursomes, um desempenho tão unilateral que os americanos lideraram em apenas uma das cinco partidas, e isso foi por apenas um buraco.

Hideki Matsuyama e Sungjae Im empataram o recorde de maior derrota na Copa dos Presidentes. Jason Day garantiu um ponto completo com um chip sublime até para seus padrões. Si Woo Kim encerrou um dia perfeito com um par putt de 15 pés.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Três das partidas não passaram do buraco 14.

“Incrível”, disse Adam Scott, disputando sua 11ª Presidents Cup sem nunca vencer. “Voltar e mostrar a todos do que esta equipe é feita depois de um dia difícil ontem é simplesmente incrível. … Esta equipe sabe do que é capaz agora.”

Tom Kim não jogou e ainda desempenhou um grande papel. O sul-coreano de 22 anos disse na quinta-feira que achava que a multidão estava muito quieta e esperava que os fãs canadenses “nos ajudassem um pouco mais”.

Assim o fizeram, e os scorecards cheios de leads internacionais de ouro nem sequer eram necessários. O barulho na Royal Montreal deixou claro o que estava acontecendo. Dentro das cordas, não havia nada que os americanos pudessem fazer a respeito.

“Definitivamente sentimos a energia desde o início”, disse Finau. “Eu acertei a primeira tacada ontem em nosso grupo e acertei a primeira tacada hoje. Foi uma diferença entre noite e dia, acho que apenas o barulho e a energia.”

Patrick Cantlay e Xander Schauffele, 3-0 em foursomes na Presidents Cup, nunca tiveram chance contra Matsuyama e Im. Os Internacionais tiveram birdies nos últimos sete buracos, uma sequência surpreendente considerando que eram arremessos alternados, para uma vitória por 7 e 6.

Empatou o recorde da Presidents Cup, conquistado pela última vez em 2011, quando Scott e KJ Choi derrotaram Tiger Woods e Steve Stricker em 12 buracos. Os americanos não ajudaram a causa ao não acertar o fairway até o oitavo buraco. Então, novamente, Matsuyama e Im foram o equivalente a 8 abaixo de 12 buracos.

Logo atrás deles, Scott e Taylor Pendrith fizeram três birdies consecutivos. Eles nunca perderam e perderam apenas um buraco na vitória por 5 e 4 sobre Sahith Theegala e Collin Morikawa. Scott se tornou o jogador internacional com maior pontuação de todos os tempos, ultrapassando Ernie Els com seu 22º ponto na carreira.

Os canadenses também entregaram. Mackenzie Hughes e Corey Conners venceram os dois primeiros buracos em uma goleada de 6 e 5 sobre Wyndham Clark e Finau. Eles perderam apenas um buraco, e isso só depois de terem uma vantagem de 6-up após 11 buracos.

Foi a primeira vez na história da Presidents Cup que um time venceu três partidas em uma única sessão no buraco 14.

“Havia muita crença na sala, entre os caras, de que, ei, ainda podemos fazer isso. Ainda somos um grande time e ainda temos muito golfe para jogar”, disse Hughes. “Viemos aqui esta manhã, estávamos com a cabeça erguida, o queixo erguido e estávamos prontos para jogar.”

Duas partidas foram longe e os Internacionais foram igualmente implacáveis.

Day e Christiaan Bezuidenhout venceram 1 sobre Max Homa e Brian Harman indo para o 18º. Day enfrentou um campo de grama enlameada que foi socada pelos espectadores. Um dos melhores picadores de golfe, até ele ficou impressionado ao vê-lo chegar aos pés.

“A mentira não foi tão boa. Estava molhado”, disse Day. “Então, eu estava apenas tentando entender um pouco mais a mentira através dos treinos.

Si Woo Kim, Byeong Hun An e o resto da seleção internacional sorriram depois de vencer todas as cinco partidas na sexta-feira para igualar a Copa dos Presidentes com os EUA Foto de Nathan Denette/AP

“Na metade da cena eu levantei a mão, sabendo que seria uma boa.”

E então Si Woo Kim deu uma última comemoração. Em uma partida em que 13 buracos foram reduzidos pela metade, Kim e Byeong Hun An estavam 1 a mais sobre Scottie Scheffler e Russell Henley indo para o 18º quando An acertou uma mentira grossa e desagradável no campo áspero e Kim não conseguiu alcançar o green.

“Foi um segundo arremesso difícil, então eu disse a ele: ‘Basta me levar para dentro de 4,5 metros e eu acertei.’ E eu sabia que tinha uma chance de vencer”, disse Kim.

Henley errou um birdie putt de 25 pés. Kim drenou uma tacada parcial de 15 pés para garantir outra vitória por 1-up, outro ponto completo e um impasse no fim de semana.

Sábado apresenta duas sessões – quatro partidas de fourballs, quatro partidas de foursomes – antes das 12 partidas de simples no domingo.

É quase como recomeçar e agora vira uma corrida.

“Estou muito orgulhoso dos rapazes, muito entusiasmado por eles”, disse o capitão internacional Mike Weir. “Jogar tão bem ontem e não ter nenhum ponto no placar foi decepcionante. Então, ver o trabalho duro deles e eles persistirem e nós, capitães, e eu pedindo a eles que persistissem e acreditassem, não poderíamos estar mais felizes.”

Foi a sexta vez que uma sessão foi vencida na Presidents Cup, e a primeira para a seleção internacional desde a derrota por 6 a 0 na África do Sul em 2003.

Foi a segunda vez que a Presidents Cup ficou empatada após duas sessões. Em 2003, estava 5,5-5,5 e acabou empatado em 17-17, depois que Woods e Els empataram três buracos nos playoffs com morte súbita e os capitães Jack Nicklaus e Gary Player concordaram em empatar na escuridão.

Weir fez três de suas melhores partidas de foursomes na sessão de fourballs da manhã de sábado; O capitão dos EUA, Jim Furyk, manteve três de suas parcerias de fourballs a partir de quinta-feira.

“Eu disse ontem: ‘Eles estão de costas contra a parede. Eles vão sair atirando'”, disse Furyk. “Bem, tenho certeza que meus rapazes estão um pouco chateados agora na sala da equipe. A ideia é sair atirando amanhã.”

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.