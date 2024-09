Irene Aldana oferece atualização após pontos removidos do horrível corte do UFC 306

Irene Aldana ainda está se recuperando do horrível corte que sofreu durante a luta contra Norma Dumont no UFC 306.

Na quinta-feira, a veterana lutadora peso galo revelou que os pontos para fechar o ferimento horrível foram removidos enquanto ela continua se recuperando do que é provavelmente o pior corte da história do UFC.

“Já tirei os pontos”, escreveu Aldana no Instagram.

Aldana tem postado atualizações regulares para mostrar como ela está se recuperando depois que fotos e vídeos da noite de sua luta mostraram o corte horrível, que exigiu atenção médica após a luta.

O corte aconteceu a partir de um choque de cabeças, mas de alguma forma Aldana ainda conseguiu continuar até que a buzina final encerrasse a luta. Ela finalmente perdeu na decisão unânime para Dumont.

Dado o tamanho e a profundidade do corte, Aldana quase certamente será submetido a uma cirurgia plástica para tratar as cicatrizes deixadas e também para evitar que o mesmo corte se abra novamente no futuro.

Ainda é notável o quanto Aldana se recuperou em menos de duas semanas, depois de sofrer o enorme corte na testa.

Não há um cronograma sobre quando Aldana poderá retornar à ação, embora provavelmente não seja tão cedo, pois ela continua a se curar do corte.