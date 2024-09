Irmão de Paul Pogba e outros 5 serão julgados em caso de extorsão

Um irmão do campeão da Copa do Mundo Paul Pogba será julgado com outros cinco homens como parte de um caso de extorsão que teve como alvo o jogador de futebol dois anos atrás, informou a promotoria de Paris na terça-feira.

Um juiz ordenou que os seis homens comparecessem ao tribunal após uma investigação sobre se Pogba foi alvo de extorsão por parte de seu irmão, Mathias Pogba, e amigos de infância, informou o gabinete.

A promotoria disse que Mathias Pogba, 34, foi condenado a ser julgado “pelos crimes de tentativa de extorsão e conspiração criminosa”. A data do julgamento não foi anunciada.

Os outros cinco — identificados apenas pelos primeiros nomes — supostamente exigiram € 13 milhões (US$ 14,3 milhões) do meio-campista francês e o intimidaram repetidamente, alegando que ele não os apoiava depois que se tornou uma estrela internacional do futebol. Eles são acusados ​​de extorsão e tentativa de extorsão usando violência, sequestro e confinamento para facilitar um crime ou contravenção, bem como conspiração criminosa.

Paul Pogba (C) e seus irmãos Florentin Pogba (CL) e Mathias Pogba (CR) em 2019. GUILLAUME SOUVANT/AFP via Getty Images

Durante a investigação, Pogba disse que pagou € 100.000 ao grupo organizado, incluindo seu irmão. De acordo com relatos da mídia francesa, o jogador de 31 anos também disse aos investigadores que os supostos extorsionários queriam desacreditá-lo, alegando que ele pediu a um feiticeiro para lançar um feitiço no companheiro de equipe Kylian Mbappé. Pogba negou a alegação.

Um advogado de Mathias Pogba não respondeu a uma mensagem solicitando comentários.

O caso se tornou público depois que Mathias Pogba postou ameaças nas redes sociais de compartilhar revelações “explosivas” sobre seu irmão, a agente de Paul, Rafaela Pimenta, e Mbappé. Mathias Pogba também foi um jogador de futebol que passou a maior parte de sua carreira em times de escalão inferior na Europa.

Outrora um dos melhores meio-campistas do mundo, Pogba tem aparecido nas manchetes mais frequentemente por seus problemas fora de campo do que por seu brilhantismo no futebol nos últimos anos.

No início deste ano, ele foi banido pelo máximo de quatro anos pelo tribunal antidoping da Itália após testar positivo para testosterona enquanto estava na Juventus. Ele apelou para o Tribunal Arbitral do Esporte, sediado na Suíça.

Pogba era conhecido por sua versatilidade, fisicalidade e olho para o gol. Quando ele retornou ao Manchester United em 2016, o clube pagou à Juventus uma taxa de transferência recorde mundial de € 105 milhões.

Pogba voltou à Juventus em 2022, mas depois lutou contra lesões. Ele foi descartado da corrida da França para a final da Copa do Mundo de 2022 por causa de uma lesão no joelho. Pogba ajudou a França a vencer a Copa do Mundo anterior, marcando na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na final.