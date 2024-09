Irmãos Gaudreau são lamentados pela comunidade do hóquei e pela família no funeral

MEDIA, Pensilvânia — John e Matthew Gaudreau foram lembrados como irmãos e maridos amorosos que colocaram a família acima do hóquei e de tudo o mais em seu funeral choroso na segunda-feira, uma semana e meia depois de morrerem quando foram atropelados por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta em seu estado natal, Nova Jersey.

As viúvas Meredith e Madeline Gaudreau descreveram seus maridos como apegados pelo quadril durante toda a vida. John tinha 31 anos e Matthew, 29.

“Tudo sempre foi John e Matty”, disse Meredith, esposa de John, que revelou estar grávida do terceiro filho do casal. “Eu sei que John não conseguiria viver um dia sem seu irmão.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Ônibus levaram jogadores e outras pessoas à Igreja Católica de Santa Maria Madalena e uma multidão de centenas de pessoas compareceu ao culto, incluindo várias crianças com a camisa número 13 do Gaudreau usada pelo jogador da NHL conhecido pelos fãs como “Johnny Hockey”. O companheiro de equipe do Columbus Blue Jackets, Patrik Laine, Cole Caufield, do Montreal Canadiens, o comissário da NHL, Gary Bettman, e o executivo de longa data Brian Burke estavam entre os presentes.

“Isso só mostra a verdadeira honra e respeito que todos deram a eles. Simplesmente não consigo imaginar o que eles estão passando”, disse Caufield, que usará o número 13 em homenagem a John Gaudreau. “Só a quantidade de pessoas que estão aqui hoje e ontem, só qualquer coisa que possamos fazer para ajudar.”

Meredith Gaudreau destacou dois dos amigos mais próximos de John, Sean Monahan e Kevin Hayes, em seu elogio de mais de 30 minutos.

“Você ajudou a moldá-lo no homem por quem me apaixonei”, ela disse. “Ele admirava você tanto dentro quanto fora do gelo. Vocês eram irmãos dele, o que significa que vocês são meus irmãos também.”

John, um All-Star do Calgary Flames e do Columbus Blue Jackets, e Matthew, que jogou hóquei universitário ao lado do irmão no Boston College há uma década, morreram na véspera do casamento da irmã.

O reverendo Tony Penna, diretor do ministério universitário do Boston College, pediu que as pessoas dentro da igreja olhassem ao redor e vissem quantas pessoas fizeram a viagem até os subúrbios da Filadélfia para prestar suas homenagens, chamando-a de uma fonte de conforto para os pais Guy e Jane.

“Pela presença esmagadora e pelo número esmagador de pessoas aqui hoje, eles estão enviando uma mensagem alta e clara a vocês de que as vidas de John e Matthew importaram, que eles foram notados nesta terra, eles foram amados nesta terra e eles foram valorizados nesta terra”, disse Penna. “Esta multidão robusta quer que vocês saibam que eles estão aqui para dizer a vocês, a todos vocês, que eles os amam também, e eles os apoiam e estão aqui para apoiá-los em nossa perda.”

Os irmãos Gaudreau estavam pedalando em uma estrada em Oldmans Township por volta das 20h do dia 29 de agosto quando um homem dirigindo um SUV na mesma direção tentou ultrapassar dois outros veículos e os atingiu por trás, de acordo com a Polícia Estadual de Nova Jersey. Eles foram declarados mortos no local.

O motorista, que enfrenta duas acusações de morte por acidente de trânsito, além de direção imprudente, posse de recipiente aberto e consumo de álcool em veículo motorizado, foi preso aguardando audiência na sexta-feira.

“Peço a todos que não bebam e dirijam”, disse Madeline Gaudreau, esposa de Matthew. “Encontrem uma carona. Por favor, não coloquem outra família nessa tortura.”

Um GoFundMe para apoiar Madeline, que está grávida do primeiro filho do casal, ultrapassou US$ 645.000, com doações de quase 9.000 pessoas, muitas delas jogadores da NHL e suas famílias.

John e Matthew foram lamentados em todo o mundo esportivo, incluindo em Columbus, Ohio, onde Gaudreau assinou um acordo de agente livre em 2022 com o Blue Jackets de pequeno mercado em detrimento de ofertas de agentes livres mais lucrativas de outros times, incluindo o New Jersey Devils. Fãs e jogadores do Blue Jackets se reuniram na semana passada para uma vigília emocional à luz de velas, e uma reunião semelhante foi realizada em Calgary.

As vidas dos irmãos foram celebradas nas redes sociais desde suas mortes. Katie Gaudreau, a irmã mais nova que deveria se casar no dia seguinte à morte dos irmãos, postou fotos de sua família em tempos mais felizes.

No fim de semana, foi um vídeo do Instagram com a legenda “Birds for the Gaudreau boys” sobre um clipe de John Gaudreau abrindo seu casaco de inverno para mostrar uma camisa dos Eagles enquanto passava pela segurança antes de um jogo da NHL. Ela também postou uma homenagem a um slideshow de família chamado “That day” onde ela escreveu como ela “faria qualquer coisa para dizer aos meus irmãos mais velhos que eu os amo mais uma vez.”