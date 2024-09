Isaac Okoro concorda com um acordo de 3 anos e US$ 38 milhões para permanecer com os Cavaliers

O Cleveland Cavaliers e o ala agente livre restrito Isaac Okoro concordaram com um contrato de três anos e US$ 38 milhões na tarde de sábado, disseram os agentes Michael Tellem, Jeff Schwartz e Marcus Monk a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Okoro, 23, foi a quinta escolha geral no draft da NBA de 2020, e foi o último agente livre restrito restante no mercado. Sua contratação, que acontece pouco mais de duas semanas antes do início do training camp, coroa um verão movimentado e produtivo para os Cavaliers.

Cleveland garantiu grandes extensões de contrato com o armador superstar Donovan Mitchell (três anos, US$ 150 milhões), o jovem ala-pivô Evan Mobley (cinco anos, US$ 224 milhões) e o pivô Jarrett Allen (três anos, US$ 91 milhões). Os Cavaliers também contrataram Kenny Atkinson do Golden State Warriors para substituir JB Bickerstaff como técnico.

Agora Cleveland trouxe de volta Okoro — um ala de 1,95 m que teve média de 9,4 pontos e arremessou 39,1%, o recorde da carreira, de 3 pontos em mais de três tentativas por jogo. Ele jogou em 69 jogos, 42 como titular.

Okoro vai se encaixar em um papel fundamental saindo do banco para os Cavaliers, onde ele vai jogar atrás de Mitchell e Max Strus na ala e será o melhor defensor de perímetro do time. Cleveland vai tentar construir sobre vencer um total de 99 jogos nas últimas duas temporadas, e avançar para a segunda rodada dos playoffs pela primeira vez desde 2018 nesta primavera — e a primeira vez sem LeBron James no elenco desde 1993.