Isaac Wilson faz história nos Utes na vitória sobre o nº 14 Oklahoma State

STILLWATER, Ok. — Com o veterano quarterback Cam Rising afastado pela segunda semana consecutiva, o número 12 de Utah recorreu ao quarterback reserva Isaac Wilson no Estádio Boone Pickens no sábado, e então confiou no verdadeiro passador calouro para conseguir uma vitória marcante no jogo inaugural do programa no Big 12.

Em sua segunda partida como titular na carreira, Wilson completou 17 de 29 passes para 207 jardas, com um touchdown e duas interceptações, proporcionando uma série de momentos importantes e elevando os Utes à vitória por 22 a 19 sobre o 14º colocado Oklahoma State, tornando-se o primeiro quarterback titular calouro a vencer um adversário do Top 25 da AP na história do programa.

“Gostei que ele continuou se segurando e nunca se rebaixou”, disse o técnico principal do Utah, Kyle Whittingham. “Lançou algumas interceptações. Não vacilou. Você viu sua habilidade de correr. Ele arrancou aquela corrida de 40 ou 50 jardas. Isso foi ótimo naquele momento. Abaixou o ombro e fez outra corrida difícil na red zone que nos rendeu um primeiro down. Ele é apenas um competidor.”

Antes de um dos jogos mais esperados da programação do Big 12 de 2024, a ESPN informou no sábado que Rising seria uma decisão de jogo contra o Oklahoma State. O passador do sétimo ano não joga desde que machucou a mão de arremesso contra Baylor em 7 de setembro. Wilson fez sua primeira partida na carreira contra o Utah State na Semana 3, completando 20 de seus 33 passes para 239 jardas e três touchdowns no lugar de Rising durante uma vitória de 38-21 fora de casa.

Whittingham disse aos repórteres que os dois quarterbacks dividiram as repetições de treino durante a preparação da Semana 3 de Utah para Oklahoma State. No sábado, Rising usou uma luva protetora na mão de arremesso e fez repetições de titular em aquecimentos pré-jogo antes que os Utes tomassem a decisão de ir com Wilson na estrada em um confronto top 15 de aspirantes ao Big 12 College Football Playoff.

“Quando ele estiver pronto, ele estará pronto”, disse Whittingham sobre o status de Rising. “É tudo o que posso dizer. Esperávamos que ele estivesse pronto esta semana.”

“Foi literalmente uma decisão de hora de jogo”, continuou Whittingham. “Não dia de jogo; era hora de jogo. Entramos no vestiário depois de todos os aquecimentos, tivemos uma pequena conferência e decidimos que o cara que nos daria a melhor chance de vencer era Isaac. Cam concordou. Foi o que fizemos e foi nessa direção que seguimos.”

Whittingham disse que Utah era “sem dúvida” o time mais físico no sábado, depois que os Utes superaram Oklahoma State por 249-48 no chão e mantiveram a bola por 42:26 do tempo de jogo. O running back do sexto ano Micah Bernad liderou o ataque terrestre, totalizando 182 jardas terrestres, o recorde da carreira, para se tornar o primeiro corredor de Utah a ultrapassar 150 jardas terrestres desde que Zack Moss ganhou 160 jardas contra Stanford em 2018.

Mas o jogo de Wilson, irmão do ex-quarterback da BYU e atual Denver Broncos, Zach Wilson, foi essencial para uma vitória que consolidou ainda mais Utah como um dos primeiros favoritos do Big 12 neste outono.

Campeão estadual do ensino médio e 13º melhor passador de bolso da ESPN na classe de 2024, Wilson começou sua segunda partida na carreira com duas incompletudes antes que o safety Trey Rucker do Oklahoma State interceptasse o primeiro passe de Wilson no campo do dia para encerrar a segunda série ofensiva de Utah.

O início instável ofereceu uma janela para a postura e maturidade de Wilson. O quarterback de 1,88 m e 91 kg seguiu a interceptação com conclusões em 11 de seus próximos 14 passes, incluindo cinco lançamentos de mais de 15 jardas. Mais tarde no jogo, a leitura confiante de Wilson fez a diferença em um lançamento de touchdown de 45 jardas para o tight end Brant Kuithe no que provou ser o placar decisivo antes que os Utes se defendessem de uma tentativa tardia de retorno do Oklahoma State.

Mas os melhores momentos de Wilson no sábado vieram quando o jovem passador usou suas pernas. Enfrentando o quarto e curto no segundo quarto, Wilson passou pelo cornerback do Cowboys, Korie Black, mantendo vivo um drive de touchdown de 11 jogadas e 62 jardas que consumiu 6:28 do relógio do jogo.

Wilson mostrou sua velocidade minutos após o intervalo quando saiu do pocket e passou pela defesa do Oklahoma State para uma corrida de 48 jardas. Ele se virou para as pernas novamente para uma conversão de quarta descida no quarto período, outra em uma série de jogadas decisivas que Wilson executou em um dia em que Utah converteu em quatro de suas cinco tentativas de quarta descida para derrubar seu primeiro oponente top 15 desde 2018.

“O time está confiando em mim, então eu tenho que fazer uma jogada”, disse Wilson quando perguntado de onde ele tirava sua confiança em situações de pressão. “Eles estavam nos dando cobertura zero praticamente o jogo inteiro. Ninguém era homem para mim. Então, quando eu quebrei aquele bolso, eu sabia que ele estaria lá.”

A transição suave de Utah na posição de quarterback foi um contraste gritante com o desastre na posição de quarterback que ocorreu na linha lateral oposta no sábado.

O quarterback do Oklahoma State, Alan Bowman, do sétimo ano, abriu com conclusões em quatro de seus primeiros 10 passes, então completou apenas duas de suas próximas 12 tentativas antes do intervalo, terminando o primeiro tempo com 8 de 22 para 89 jardas e uma interceptação. Com os Cowboys perdendo por 10-3 no intervalo, Mike Gundy abriu o segundo tempo com o quarterback do segundo ano Garet Rangel no centro.

Nas quatro séries supervisionadas por Rangel, os Cowboys ganharam 32 jardas e um primeiro down em 15 jogadas, enquanto Utah construiu uma vantagem de 22-3 durante os estágios iniciais do quarto período. Bowman mais tarde voltou ao jogo com 9:26 restantes e foi interceptado em sua segunda série antes de completar seus oito passes finais com um par de touchdowns, enquanto Oklahoma State montou uma recuperação tardia, ganhando 127 jardas em seus dois últimos drives ofensivos.

O ataque dos Cowboys que explodiu nos estágios finais só fez a unidade que lutou tanto pelos 55 minutos iniciais ficar ainda mais desconcertante. Apesar do desempenho inconsistente de Bowman e do banco temporário, Gundy se comprometeu com o passador veterano como titular do Oklahoma State, avançando enquanto os Cowboys encaram uma viagem da Semana 5 para o No. 13 Kansas State.

“Às vezes você tem que tirar um cara e acalmá-lo um pouco”, disse Gundy. “…Eu simplesmente senti que não estávamos tendo um bom jogo e precisávamos de um arremessador de alívio. Coloque outra pessoa lá. E Garret teve um dia difícil. Então você troca de volta.”