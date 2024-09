Israel Adesanya divulga declaração em suposta altercação de trânsito com ‘idiota’

Israel Adesanya abordou o relato recente de seu envolvimento em um incidente de raiva ao volante.

No início desta semana, surgiram imagens do bicampeão dos médios do UFC entrando em uma discussão animada com outro motorista nas ruas de Auckland, Nova Zelândia. Na quinta-feira, o New Zealand Herald publicou uma declaração de Adesanya na qual ele alega que o incidente decorreu de comentários racistas feitos pelo outro motorista.

“Estou extremamente decepcionado após um incidente na quarta-feira, quando um membro aleatório do público parou seu carro, me insultou racialmente e me desafiou para uma briga”, disse Adesanya na declaração. “Estamos em contato com a polícia e vamos prestar queixa.

“Na quarta-feira de manhã, eu estava saindo de um café na K Rd quando um carro que passava diminuiu a velocidade, e um ocupante começou a gritar insultos raciais e me desafiar a lutar. Eu sorri, acenei e continuei até meu carro. O veículo parou, e o abuso continuou. Eu acenei novamente. O carro então estacionou, e o passageiro saiu, se aproximou de mim agressivamente, continuou sua torrente de insultos e exigiu que eu lutasse com ele. Tentei acalmar a situação repetidamente. Conforme ele se aproximava, pedi aos espectadores que chamassem a polícia.

“Ele então entrou no meu espaço pessoal, e eu me senti ameaçada. Para me proteger, tornei-me mais enérgica na minha linguagem e defensiva. Embora ele tenha pausado, o abuso continuou, então o deixei com algumas palavras escolhidas, cautelosamente me movi para o meu carro e fui embora.

“É ridículo que eu não consiga comprar uma torta depois do treino sem que algum idiota grite coisas desprezíveis e peça briga enquanto seus amigos filmam da lateral do campo. Ameaçar com violência não é brincadeira. É muito perigoso, e incidentes como esse não devem ser glorificados online. Espero que no futuro as pessoas digam algo em vez de pegar seus celulares para filmar.”

Veja abaixo a filmagem da briga.

De acordo com o New Zealand Herald, Adesanya apresentou uma queixa formal à polícia.

O relatório do Herald também inclui comentários da pessoa que filmou a interação. A testemunha anônima expressou decepção com o comportamento de Adesanya, embora não esteja claro o quanto da interação eles tiveram acesso antes e depois das filmagens.

“Eu o reconheci imediatamente e, pelo que testemunhei, fiquei bastante desapontado ao vê-lo agindo dessa maneira em público, xingando e cuspindo no outro sujeito e agarrando suas partes íntimas”, disse a testemunha. “Como uma figura pública, eu esperava mais de alguém que representa a Nova Zelândia internacionalmente.”

O outro motorista nas imagens ainda não foi identificado.

Adesanya, 35, lutou mais recentemente no UFC 305, onde enfrentou o rival de longa data Dricus du Plessis. “The Last Stylebender” não conseguiu garantir um terceiro reinado como campeão dos médios quando du Plessis defendeu com sucesso seu cinturão ao finalizar Adesanya via face crank no Round 4.