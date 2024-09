Issa Rae desiste de trabalhar com Amanda Seales após entrevista no ‘Club Shay Shay’

Não espere ver Amanda Selos em qualquer reunião ou festa “Insegura” no futuro… Isa Rae diz que sua relação de trabalho com a atriz que ela escolheu para sua série de sucesso acabou, finito, ACABOU!!!

“The Breakfast Club” reproduziu o áudio de Issa lavando as mãos de Amanda na terça-feira, retirado do evento de vinhos Viarae de Issa no Brooklyn na noite passada.