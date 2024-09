Ja Rule se apresenta no jogo de playoffs da WNBA New York Liberty repleto de celebridades

E governar forneceu o entretenimento do intervalo na vitória decisiva do New York Liberty sobre o Atlanta Dream na noite passada – e pode levar o crédito por ser o amuleto da sorte do time… o time da casa perdeu por 5 no intervalo!!!

O nativo do Queens, que vendeu platina, cantou sucessos como “Put It On Me” e o hino local “New York” (em Joe gordo dar Beijo em série).

E sim, Ja Rule realmente tocou “New York” sem edição, com MUITO público não sendo realmente o grupo demográfico para isso. 😂#WNBA pic.twitter.com/jrKj4wx5n7 – Andrew Jerell Jones, Lucas 1:37 (IG: twdbk3) (@sluggahjells) 25 de setembro de 2024

@sluggahjells

E conquistou o Barclays Center com uma performance enérgica apoiada pela dança elétrica da mascote do time Ellie the Elephant e do time de dança The Timeless Torches!!!





As piadas de Ja não aconteceram como em sua infame apresentação alguns anos atrás em um jogo do Milwaukee Bucks … todos os rappers provavelmente são mais adequados para animar o público de sua cidade natal.

O W tem crescido o ano todo com público recorde, e várias celebridades puderam ver pessoalmente a mudança do Liberty para o chip … Quavo, Pharrel, Spike Lee, Whoopi Goldberg dar Kamala Harris‘ enteada Ella Emhoff estavam todos no prédio!!!