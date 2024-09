Jab virtual do Pittsburgh Steelers lidera trolls na Semana 3 da NFL

Os times da NFL não hesitaram em trollar na Semana 3.

Escolhas do editor

O Pittsburgh Steelers derrotou o Los Angeles Chargers por 20-10 para permanecer invicto. O Denver Broncos encerrou seu início de ano sem vitórias com uma vitória contra o Tampa Bay Buccaneers. O Green Bay Packers conseguiu sua segunda vitória consecutiva, derrotando o Tennessee Titans na estrada.

Todas essas vitórias foram comemoradas nas redes sociais com postagens que enviavam provocações virtuais ao adversário derrotado.

Aqui estão os principais trolls da Semana 3.

Em uma batalha entre times invictos, os Steelers saíram com seu histórico perfeito ainda intacto.

A defesa de Pittsburgh continuou seu forte começo, segurando Los Angeles em 168 jardas totais. Justin Herbert saiu no terceiro quarto após agravar uma entorse no tornozelo direito. Do outro lado, Justin Fields lançou para 245 jardas com um touchdown e uma interceptação.

Os Steelers fizeram questão de trollar os Chargers após a vitória, tirando sarro do forno de pizza nas novas instalações dos Chargers.

Mamma mia, esse é um W picante 🤌 foto.twitter.com/P8oVniTst6 — Pittsburgh Steelers (@steelers) 22 de setembro de 2024

A primeira vitória de Denver na temporada veio com um forte desempenho defensivo.

Depois de marcar 57 pontos combinados nos dois primeiros jogos, Tampa Bay teve apenas sete no domingo e 223 jardas no total. Baker Mayfield teve 163 jardas de passe com um touchdown e uma interceptação. Bo Nix lançou para 216 jardas e acrescentou uma pontuação no chão.

Os Broncos fizeram jus ao seu nome com uma provocação à falta de habilidade equestre dos Buccaneers.

A era de Malik Willis em Green Bay continua perfeita, com Willis liderando o time para uma vitória fora de casa contra seu antigo time.

Willis foi responsável por 275 jardas totais e dois touchdowns. Will Levis lançou para 260 jardas, além de dois touchdowns e interceptações na derrota.

Os Packers optaram por uma provocação cafona direcionada aos Titans, fazendo uma referência à cena do frango apimentado de Nashville.

Vencedor, vencedor, jantar de frango apimentado em Nashville! foto.twitter.com/exxPbKmOeN — Green Bay Packers (@packers) 22 de setembro de 2024

O Indianapolis Colts conquistou sua primeira vitória da temporada, forçando três turnovers — todos da primeira escolha Caleb Williams — contra o Chicago Bears.

Anthony Richardson lançou para 167 jardas, mas nenhuma pontuação e duas interceptações. Jonathan Taylor dominou no chão com 110 jardas e dois touchdowns. Williams, que lançou o primeiro touchdown de sua carreira para o também novato Rome Odunze, teve 363 jardas de passe, mais duas interceptações e um fumble.

Indianápolis usou o chamado de reação de Chicago e uma referência à série de comédia “The Bear” para troçar do time após a vitória.

O Philadelphia Eagles conseguiu uma vitória apertada contra o New Orleans Saints, que foi o time com maior pontuação nas duas primeiras semanas da temporada.

Saquon Barkley colocou a Filadélfia na frente após uma pontuação de 4 jardas com 1:01 restante no jogo. O quarterback de Nova Orleans, Derek Carr, lançou uma interceptação na posse de bola subsequente para selar a derrota.

A equipe de mídia social dos Eagles postou destaques das duas jogadas, mas com um toque diferente: legendas com tema de Nova Orleans.

O recorde invicto do Seattle Seahawks continua intacto depois que eles derrotaram o Miami Dolphins em casa.

Sem Tua Tagovailoa, os Dolphins começaram com Skylar Thompson no centro, mas ele saiu no segundo tempo devido a uma lesão no peito, levando Tim Boyle a entrar. Miami terminou com apenas 202 jardas totais, enquanto Seattle teve 370, incluindo 104 jardas de recepção e um touchdown de DK Metcalf.

Os Seahawks usaram um gráfico inteligente com a legenda “Go Fish”, uma variação do slogan “Go Fins” dos Dolphins, para provocar os Dolphins.