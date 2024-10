Jab virtual dos texanos lidera trolls na Semana 4 da NFL

Alguns confrontos de divisão resultaram em alguns trolls picantes pela liga.

O Atlanta Falcons precisava de um field goal tardio de Younghoe Koo para derrotar o New Orleans Saints. O Houston Texans utilizou um touchdown tardio para derrotar o Jacksonville Jaguars. O Minnesota Vikings permaneceu invicto após uma vitória fora de casa contra o Green Bay Packers.

Aqui estão os principais trolls da semana 4 da temporada da NFL.

Os texanos alcançaram a vitória graças a uma investida tardia, mantendo os Jaguars sem vitórias na temporada.

Perdendo por 20-17, Houston terminou uma corrida de nove jogadas e 69 jardas com uma recepção para touchdown de 1 jarda de Dare Ogunbowale, deixando apenas 18 segundos no cronômetro de jogo. CJ Stroud arremessou para 345 jardas e dois touchdowns, enquanto Nico Collins continuou seu início de temporada quente, conseguindo 12 recepções para 151 jardas e uma pontuação.

Vestindo um casaco com a pele do rival de seu time na AFC South, Collins apareceu no golpe brincalhão dos Texans contra os Jaguars. A postagem fazia referência a uma mensagem pré-jogo de Jacksonville no X.

Atlanta se recuperou da derrota na semana passada com uma vitória no último segundo contra o New Orleans.

O Saints marcou faltando um minuto para assumir a liderança. Mas os Falcons responderam com um drive de cinco jogadas e 30 jardas, culminado por um field goal de 58 jardas de Younghoe Koo com dois segundos restantes.

Atlanta usou o rapper Boosie, de Louisiana, para trollar Nova Orleans, legendando uma postagem com sua música “Set It Off” e usando um meme popular.

Os Vikings permaneceram invictos, apesar do susto tardio em Green Bay.

Depois de cair em um buraco de 28-7 no intervalo, os Packers marcaram 22 pontos no quarto período, incluindo um touchdown faltando 56 segundos para o final. No entanto, o Green Bay não conseguiu recuperar o chute lateral que se seguiu, garantindo a vitória dos Vikings.

Minnesota utilizou o ex-running back do Green Bay Aaron Jones como um troll sutil, renomeando “Lambeau Leap” para “Victory Vault”.

Mesmo com Anthony Richardson saindo mais cedo devido a uma lesão no quadril, o Indianapolis Colts encontrou uma maneira de entregar ao Pittsburgh Steelers sua primeira derrota na temporada.

Joe Flacco interveio e arremessou para 168 jardas e dois touchdowns. Justin Fields se manteve firme com 312 jardas de passe e um touchdown, mais 55 jardas corridas e duas pontuações. Indianápolis garantiu a vitória após uma parada na quarta descida faltando 37 segundos para o fim.

Os Colts enganaram os Steelers postando um “L” de aço.

Um jogo de idas e vindas em Chicago terminou com uma vitória para os Bears, que quebrou uma seqüência de duas derrotas consecutivas.

O Los Angeles Rams reduziu seu déficit para dois pontos no quarto período. Chicago respondeu com um touchdown de 36 jardas de D’Andre Swift na corrida seguinte para se manter à frente para sempre.

Os Bears tinham um troll simples voltado para os Rams, zombando do slogan “Rams House” que eles usam no SoFi Stadium.

O Denver Broncos obteve uma vitória apertada no chuvoso MetLife Stadium contra o New York Jets.

Denver saiu na frente definitivamente com um field goal de 47 jardas de Will Lutz faltando 8:55 para o fim, mas ainda havia drama por vir. Nova York entrou na área de field goal faltando 47 segundos para o fim, mas Greg Zuerlein errou uma jarda de 50 jardas.

Os Broncos perseguiram os Jets várias vezes após o jogo, incluindo uma referência ao sanduíche de café da manhã que um torcedor comprou para Mike Williams quando ele visitou o time na última offseason.

Depois de apenas sete pontos na semana passada, o ataque do Tampa Bay Buccaneers ganhou vida contra o Philadelphia Eagles.

Os Buccaneers acumularam 445 jardas no total, incluindo 347 no ar de Baker Mayfield. Os Eagles tiveram apenas 227 jardas mais dois fumbles, um de Jalen Hurts, que arremessou para 158 jardas e um placar.

Tampa Bay zombou de um vídeo viral do ex-pivô dos Eagles, Jason Kelce, em seu troll voltado para a Filadélfia.

UMA MÚSICA BOA O SUFICIENTE PARA FAZER AS ÁGUIAS DANÇAR 🕺 pic.twitter.com/gg2lgL1SbN – Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) 29 de setembro de 2024

Os Washington Commanders conquistaram sua terceira vitória consecutiva, atrás de outro forte desempenho de Jayden Daniels.

O quarterback novato teve 233 jardas de passe, mais um touchdown e uma interceptação, completando 26 de suas 30 tentativas de passe, e também somando um placar no solo. O Arizona Cardinals teve dificuldades no ataque com apenas 296 jardas no total e duas idas à zona vermelha.

Washington entregou vários trolls pós-jogo dirigidos ao Arizona. O primeiro foi um golpe brincalhão fazendo referência ao nome dos Cardinals, enquanto o segundo se inspirou em um meme popular com cactos de “The Good Place”.